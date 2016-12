COL_ LO QUE SE VE: POR: HUGO TEPACH PEREZ

Nemesio D. por la municipal o federal

Lo que dice la ciudadanía

No aspiro a una regiduría

En barrios y colonias preparan los festejos

El Lic. Nemesio Domínguez Domínguez, ahora con un descanso merecido de la gran labor al frente de la subdelegación de la educación donde muchos directores de escuela de primaria y secundaria les dieron las gracias por el gran a poyo en computadoras, televisores y útiles escolares que los apoyo en el tiempo que estuvo laborando en la secretaria de Educación de Veracruz. Ahora el Lic. Nemesio se prepara para la municipal o ser candidato a la diputación federal, porque ya conoce el misterio de la política que comprende el Distrito 19 con cabecera en San Andrés, por tal motivo el incansable tuxtleco se prepara para ver el croquis de la política que podría llevarlo a un logro más en su carrera política al tiempo.

Lo que dice la ciudadanía sanandrescana: conocemos al aspirante de la presidencia municipal, sabemos que es hijo de un conocido hotelero y nieto de un gran empresario señor Octavio Pérez Turrent, pero en realidad no se ha dado a conocer y así un aspirante podrá lograr el objetivo, debería este joven darse a conocer a la opinión pública, como es, cuáles son sus deseos para su municipio, porque así no podremos opinar de sus aspiraciones, se llama Armando Pérez Sánchez, y debería repetimos, darse a conocer para que lo conozcamos y de sus opiniones.

No aspiro a una regiduría en el próximo cuatrienio, mis aspiraciones son otras, por ahora estoy apoyando a mi jefe de ahí Dios dirá y decidirá mi rumbo, porque te soy claro, quiero volar un poco más alto para que nombre vaya tomando fuerza, fueron las palabras del contador Elmer Pretelín al ser cuestionado en conocido restaurante en la periferia de la ciudad. Dicen por ahí que quiero una regiduría, no, yo no he pronunciado palabra alguna, solo dije que mis aspiraciones son otras, más nunca señale que quiero un puesto edilicio, trabajo en lo que me gusta llevar las cosas bien y nunca darme por vencido, finalizo el joven Elmer Pretelín.

Este domingo la fiesta será en grande, barrios y colonias, así como empresas como Sabritas, Bimbo, Pepsi, Coca Cola, y otras empresas como Soriana, Aurrera, Súper de Todo, Súper Ahorro y casas comerciales de empresarios locales preparan el desfile del día de la Guadalupe, desde las 4 de la mañana el recorrido del carro de la aurora con muñecos toros, el totolee y la imagen de la virgen morena por la tarde será el gran desfile guadalupano con la participación de todo los carros llevando a la virgen morena por la tarde será el gran desfile guadalupano con la participación de todo los carros llevando a la Virgen de Guadalupe Patrona México y a las una de la mañana del lunes 12 las mañanitas en la iglesia Catedral. A todas las Lupitas muchas felicidades, un fuerte abrazo con mucho cariño.