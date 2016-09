Col_ Lo Que Se Ve; Por: Hugo Tépach Pérez.

Rafael Fararoni obsequió cerdos.

Foro “Todos somos turismo”

Pavimentan calles

Mercado Municipal sin dirección

El ingeniero Rafael Fararoni Mortera hizo llegar en la comunidad Bodegas, de este municipio 10 cerditos para la crianza y sea un logro para obtener buenos resultados en la venta de estos animales y el producto pueda ser repartido entre los habitantes, quienes recibieron con gusto el regalo que les brindó Rafael y al hacer uso de la voz les dijo que este es un regalo para que las cuiden y las crías sean repartidos entre ellos para que la producción crezca, por ejemplo en esta entrega ya hay 4 cochinitas cargadas, las cuales sus crías serán reparidas para ayudarle economía familiar.

El joven abogado Rodolfo Guillén Diaz manifestó que este 28 de septiembre a las seis de la tarde se llevará acabo en conocido hotel de la ciudad la reunión inicial de “Todo somos turismo” , el promotor del proyecto está muy entusiasmado porque ha invitado a hoteleros y restauranteros para que asistan y conozcan más de cerca lo que es el turismo y cómo atraer a los visitantes con los mejores parabienes, el abogado más adelante señaló que la propuesta, todos somos turismo, será Importante para dar a conocer lo que se tiene pensado, quieren sean puntuales a esta reunión que será a las seis de la tarde en conocido hotel del centro de la ciudad, Rodolfo Guillén Díaz espera a todos los invitados en esta reunión.

En un recorrido efectuado el 23 de septiembre en la zona del ex ferrocarril, autoridades municipales visitaron el puente que se está construyendo en la prolongación de la calle Ferrocarril, y pavimentación de la misma con una longitud de 400 metros lineales, después se visitó la calle Manuel Chiguil donde serán 450 m de pavimento en doble carril y por último la colonia Los Pinos donde ya va el 80% de concreto, inaugurándose antes del mes de diciembre, todo esto es parte de la colaboración del presidente de la República Enrique peña Nieto donde el mandatario ha depositado más de 10 millones de pesos para esta obra, por lo que el munícipe agradeció el gesto de apoyo para San Andrés Tuxtla, le acompañaron el diputado suplente Juan Carlos Perrotín, el secretario Roberto Virgen Riveroll y el regidor Guadalupe Minquiz, quien dijo que los habitantes de esta zona nunca pensaron en estas pavimentaciones.

Son muchos los problemas que hay en el mercado municipal por no haber un administrador que pare los abusos que se están cometiendo a los propios dueños de locales comerciales y piden que se forme un comité para nombrar un administrador, dicen algunos locatarios que todos quieren mandar y ya no es posible platicar porque no saben a quién dirigirse para exponer sus quejas, hablaron con el secretario municipal y les dijo que toda queja se le haga llegar para poner en orden a esa persona que está faltando al respeto a los comerciantes.