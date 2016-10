Col_ Lo que se ve. Por: Hugo Tépach Pérez.

Fararoni, PAN y PRD

Estufas Lorena, una solución…

José Turrent busca reforestar

En días pasados en conocido restaurante del centro de la ciudad el ingeniero Rafael Fararoni Mortera se reunió con militantes del PRD y PAN para dialogar el futuro político que se avecina, fue un diálogo de acercamiento donde abundó la camaradería y buenos deseos, en dicha reunión estuvieron el licenciado Arturo Fariña Pavón, Fernando Carrera Elías, Omar Martínez, Lic. Flavio Vázquez Cobaxin, Fidel Hernández Chagala, Danahé Vazquez, Julio Copete y otros invitados.

En dicha reunión intercambiaron puntos de vista acerca del próximo proyecto electoral como en la presidencia municipal, una reunión con personalidades muy importantes de la política en la región de Los Tuxtlas, donde sin duda en un tiempo no muy lejano se pudiese dar la noticia que Rafael Fararoni pudiera ser el abanderado de esta alianza y contender para la alcaldía, Rafael es un hombre visionario que siempre ha visto por el bienestar de los sanandrescanos, no nada más desde la administración pasada , si no desde siempre, pues su carisma y humildad que lo caracteriza pero sobre todo su espíritu de servicio lo posicionaría como el rival más fuerte a vencer en esta próxima contienda electoral , tiempo al tiempo.

En San Andrés Tuxtla existen varias comunidades en las cuales se ha detectado un alto índice de enfermedades respiratorias y problemas visuales causadas por la inhalación de monóxido de carbono, principalmente en las amas de casa del medio rural ya que cocinan en fogones tradicionales, provocando además contaminación ambiental al debido al humo que se genera, el ingeniero Fausto Amador Mixtega ha implementado un programa llamado Estufas Lorena, que contribuyen a mejorar la salud de las amas de casa, es muy fácil hacer estas estufas así lo indicó el ingeniero Fausto Amador, lo único que tienen que conseguir es tabique cocido, barro, arena, calidra y tubo de PVC es fácil en elaborarla, varias personas visitarán los hogares para informarles cómo hacerlas y así, no dañar la salud de las personas, las estufas Lorena será un cambio no sólo en todos los lugares donde haya un fogón.

El conocido agricultor y ganadero José Turrent Domínguez sigue buscando mejorar los terrenos baldíos para la siembra de árboles frutales y maderables para captar agua y así no sufrir los estiaje es en abril y mayo que son días de calor y con la siembra de estos árboles podrías solucionarse el problema de agua, Pepe Turrent ya está al habla con personas que tienen sembradíos de árboles para ver la posibilidad de sembrar 20,000 arbolitos en terrenos baldíos que están en espera de ellos, el agua es vida, sin ella no podremos vivir, manifestó el señor José Turrent Domínguez.