Col_ Lo que se ve. Por: Hugo Tepach Pérez.

Debe haber horario para gaseras

Coro Los Tuxtlas en Covarrubias.

Córdoba Fermán sigue con apoyos.

Mañana nuevo gobernador.

Es un peligro como lo hemos señalado en anteriores ediciones, debe haber un horario adecuado para el día de lleno de tanques estacionarios que se encuentran en los restaurantes, el gas es un peligro descargarlo en horarios de las nueve de la mañana cuando muchas personas pasan fumando cerca de la pipa repartidora, debería hacerse en horas de la madrugada cuando hay menos tráfico, las calles están solitarias y es ahí donde puede hacerse el trabajo de llenar los tanques gaseros y evitar una explosión, los dueños de las gaseras deben tomar en cuenta que San Andres ya no es una ciudad chica ahora contamos con más de 200 mil habitantes y exponerlos en esa situación no es justo, buscar un horario que beneficie y no perjudique.

El coro en los Tuxtlas tiene intervención musical en Juan Díaz Covarrubias el día de hoy en la escuela secundaria Aarón Sáenz al cumplir 40 años de su fundación, el director profesores música Rafael Gil, señaló que esta musicalización será de gran calidad, estamos ensayando noche el día para la presentación de este 30 de noviembre, los compañeros del coro Los Tuxtlas se preparan para esta velada en Juan Díaz Covarrubias, asimismo la primera voz contador público Ricardo Garcia Figueroa ha señalado que el grupo ya está en un 100% de efectividad.

Es un joven que nació para contribuir a los apoyos de muchas comunidades, llevándoles pequeñas despensas, ropa y sarapes ahora que se avecina la temporada invernal y muchas personas carecen de un zarape suéter o chamarra que muchos los obsequian para que se cubran del frío, Luis Miguel Córdoba Fermán manifestó que el partido te pertenece no está perdiendo fuerza, es la voluntad de nosotros de llevarlo a triunfar en las próximas elecciones, además manifestó que muchos aspirantes quieren su servicio, pero sigue firme en lo que venga seguiré buscando los apoyos que muchos lo necesitan, de mi sueldo compré algunas cosas para entregárselos a decenas de personas que viven en las comunidades en el Sanandrescanas.

Mañana a las 11 horas en la ciudad de Xalapa llevar a efecto la entrega para gobernador licenciado Miguel ángel Yunes Linares, su trabajo será fuerte buscará que el Estado tenga mayores aportaciones para cubrir adeudos que dejó el cordobés Javier Duarte de Ochoa, estaremos pendientes que dirá en su discurso como gobernador del estado de Veracruz porque la ansiedad de los veracruzanos es saber cómo será su gobierno en dos años en la gobernatura, escucharemos.