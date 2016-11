Col_ Lo que se ve. Por: Hugo Tépach Pérez.

En diciembre, ayuda a los necesitados

La fiscalía regional seguirá donde mismo.

Falta administrador en el mercado.

Sindicalizados celebrarán a la virgen

Para ayudar a la clase humilde del municipio de San Andrés Tuxtla, el doctor Julio César Fonseca señaló que todo este mes de diciembre apoyará a las personas de escasos recursos en relación a enfermedades de oído, nariz y garganta aún precio accesible, ya que en esta temporada de fríos la garganta y el oído sufren estragos de la frialdad en el esófago o en el tímpano, el otorrinolaringólogo , está a sus órdenes con este apoyo, donde el enfermo se le realizará audiometrías y adaptaciones de aparatos auditivos.

Además julio César Fonseca tiene el sistema de vídeoenndoscopía, de oídos, nariz y garganta, el doctor Fonseca puede llamarle al teléfono 942-8181 o bien al celular 294 103 40 14 con gusto atenderá su llamada, ayudar en sanar parte de nuestra vida.

Al entrevistar al fiscal regional licenciado Gonzalo Medina Palacios sobre los nuevos cambios a la ciudad judicial donde estarán la mayoría de los juzgados, manifestó que esta oficina de la fiscalía donde es responsable de la justicia no se moverá del callejón Virgilio Uribe, porque este sistema es muy diferente a lo que se lleva en estos juzgados, por mi parte seguiré en esta fiscalía para atender todo lo relacionado a las nuevas leyes de la procuración de justicia, por lo tanto aquí estamos y seguiremos trabajando como hasta hoy, Gonzalo Medina Palacios su comportamiento habla por sí solo responde a las necesidades del inculpado y así construir un ejercicio pleno de seguridad.

Debido que no hay un administrador en el mercado municipal todos se creen administrador, no se sabe con quién dialogar ni mucho menos meter un orden cuando se instalan ambulantes sin el permiso correspondiente, fueron las palabras del regidor cuarto del ayuntamiento licenciado Fernando Carrera Elías, más adelante mencionó con un administrador como había antes sería muy diferente el trabajo de los ambulantes, no hay autoridad todos mandan, a quién hacerle caso de una emergencia? hay que buscar solución a los problemas del mercado y fuera de él.

Los empleados sindicalizados del Ayuntamiento de San Andrés prepara en el festejo de la virgen de Guadalupe, el pasado martes 29 de noviembre dieron inicio a los preparativos para la virgen de Guadalupe en el recorrido para después concentrarse en la iglesia catedral, para convivir con los asistentes y festejar un aniversario más de la virgen del Tepeyac, los organizadores ya están listos para la concentración del 12 de diciembre, donde Raquel Aguirre, Clara Luz Ríos, Marisol Medina, Raquel González Rojas, y el licenciado Celso Chiguil Pucheta llevarán la ordenación de este recorrido.