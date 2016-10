Col_ Perfilando Por Iván Calderón

Miguel Ángel y Duarte ¿procesados?

La versión de que la federación procesará tanto al gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa como al mandatario electo Miguel Ángel Yunes Linares, está tomando cierta formalidad.

Es más, el mismo Yunes Linares se tomó tan en serio este tema, que el día de ayer declaró que el régimen quiere impedir que tome posesión como Gobernador del Estado y que tratarán de evitar a toda costa que asuma el cargo, porque según él, ha tocado la médula de la corrupción.

Y no solo eso, el de Soledad de Doblado aseguró que el primero de diciembre dará a conocer asuntos que no solo cimbrarán a la entidad, sino a toda la república mexicana, dejando en el aire la posibilidad que las querellas ya no son sólo contra la Prosperidad, sino contra todo el sistema político mexicano y el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Las temerarias declaraciones de Yunes Linares quizás se realizaron en el calor del momento, ya que el jefe del grupo de Boca del Río sabe perfectamente que si el mismo sistema que soslaya no hubiese querido que fuera hoy Gobernador Electo, no lo hubiese dejado llegar ni como candidato, y que las muestras de buena fe del mismo Gobierno de la República han sido las reuniones que los delegados federales han realizado con los diputados locales electos del Acción Nacional.

Sin embargo, de ser ciertos los rumores de un proceso penal conjunto entre Duarte y Miguel Ángel, estaremos los veracruzanos viviendo momentos históricos, como el de la llegada de Flavino Ríos Alvarado como Gobernador Sustituto por algo así de más de 1100 horas y la posibilidades de que se nombre a otro más.

Y es que estos cuentos ahora “chinos” de un juicio acumulado del que llega y del que se fue, está siendo circulado desde las mismas esferas de gubernamentales sin medir siquiera que no será este vergonzoso y aplaudidor congreso el que designe a otro mandatario interino en lo que Yunes Linares enfrentaría su proceso, si no que sería la próxima legislatura los que se encargarían de realizar este ejercicio, y allí no existe mayoría.

En fin, el supuesto del enjuiciamiento de un panista y un priista, no está alejado de las posibilidades, no obstante sería muy delicado para el Gobierno de Federal ir contra de las voluntades de los veracruzanos.

Pero estamos en un estado donde todo puede pasar.

Esperemos.