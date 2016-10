Col_ Quehacer Tuxtleco Por: David de Guadalupe Guzmán Absalón San Andrés Tuxtla

Yunes Landa se promociona

Sirvió visita como escaparate de aspirantes

La llegada del Senador Héctor Yunes Landa, que sirvió para promocionar su aspiración a la Gubernatura del Estado de Veracruz, tal vez no por el PRI, porque si no ganó en esta, pues seguramente su partido piense que no lo hará en el 2018, sirvió también como escaparate para algunos aspirantes o suspirantes a ser candidatos a la Presidencia Municipal de sus lugares de origen o de radicar, como parte de los juegos políticos que se realizan en la zona.

Con los mismos tradicionales discursos de querer hacer de la zona un potencial turístico que por décadas han prometido a los prestadores de servicio, sin poner en realidad un esfuerzo en conjunto con lo que en verdad se convirtiera en un potencial turístico, pues las bellezas las tiene, solo falta explotarlas.

Entre los políticos que buscan una oportunidad de conseguir la silla municipal destacó la presencia de Juan Manuel Rayas, Julia Hernández, Octavio Pérez Garay, Roberto Enríquez Ruiz Y Gerónimo Errasquin por las Alcaldías de sus respectivos municipios y Divaj Díaz Del Castillo Domínguez para la Diputación.

Sin lugar a dudas fue una buena pasarela para tratar de buscar la nominación de su partido el PRI o de cualquier otro que los cobije para llegar al objetivo, aunque para ello aún falta mucho, como sucede con Héctor Yunes, que debe fijar primero su objetivo en el 2017, tratando de colocar piezas claves que sean aliados para hacerlo llegar al 2018 al gobierno del estado.

Si bien su visita no trajo nada nuevo, solo fueron reuniones para “dialogar” con mujeres, jóvenes y algunos de siempre, no sirvieron para declarar que existían determinados proyectos que en verdad dieran el resurgimiento tan anhelado de los Tuxtlas, pues estos eventos solo sirven para hablar de lo que ya se conoce, cuales son las condiciones extremas que se encuentra en este caso particular el turismo.

Si en realidad se quisiera apoyar, los puntos más álgidos que se tienen son la infraestructura carretera, no solo la federal, sino la estatal y hasta la municipal, que se encuentra en verdaderas condiciones deplorables, pues lo único que provocan es que los turistas ya no lleguen a esta zona.

Cabe recordar que hace menos de treinta años, aun llegaban los turistas norteamericanos en campers que recorrían el país y que ante la falta de otras carreteras como la autopista que se cuenta actualmente tenían obligadamente que pasar por los Tuxtlas y que si bien no consumían mucho, por lo menos algo compraban en la región, cosa que en la actualidad no se tiene ni eso.

Por otro lado, que tanto podría beneficiar o perjudicar a Manuel Rosendo Pelayo, que llegue Héctor Yunes Landa a su casa, tal vez busca un acercamiento para que éste lo contacte con su primo Miguel Ángel Yunes, quien en días pasados no lo recibió, pues busca una audiencia con el choleño gobernador, tal vez para limar asperezas.

Cabe recordar que en su momento en campaña, Miguel Ángel Yunes Linares, señaló que también iría contra Manuel Rosendo y contra otros destacados paisanos quienes se habían ido con todo en su contra en la campaña y como se sabe, el gobernador electo, siempre recuerda lo que promete y si no guarda rencor, si por lo menos guarda lo que le hacen en su corazón y actúa cuando menos se espera.

Es por eso que tal vez en un afán de limar asperezas y tratar de llevar la fiesta en paz durante el año que les toca convivir como gobernador y alcalde, se busca el acercamiento que podría darles Héctor Yunes Landa, que podría ser lo único bueno que podría traer a la zona, porque de lo demás, no dejó nada.