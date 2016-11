Columna: 33 Por: Carlos Lucio Acista

Colaboradores de MAYL

¿Juventud y Experiencias?

Veracruz (México).—El candidato electo a la gubernatura de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, pintó su raya.

El Estado requiere servidores públicos dotados de suficiente conocimiento y abundante experiencia, para alcanzar los mejores niveles de eficacia, transparencia y honradez.

Pretende establecer un gobierno apegado a la austeridad, a la rendición de cuentas claras y el combate a la corrupción, enraizada por las tres últimas administraciones locales.

Crear condiciones de paz y armonía como sustento de confianza de la comunidad veracruzana, demandada en el reciente proceso electoral.

Ofrecer a la ciudadanía personas de probada honestidad y de indiscutible prestigio.

Yunes Linares, en tiempo relativamente corto, ha demostrado congruencia entre el pensar, el decir y el hacer.

El secretismo con que maneja los nombres de los futuros colaboradores advierte la presencia de un gobierno fincado en la seriedad absoluta y no en la especulación de dudosa procedencia.

Lo únicamente cierto es que hasta el momento sólo ha consignado las primeras nueve asignaciones en su equipo de trabajo.

Jefatura de la Oficina del Gobernador: Indira de Jesús Rosales San Román, maestra en Ciencias Penales y ex secretaria del Ayuntamiento de Boca del Río.

Coordinación General de Comunicación Social: Elías Assad Danini, licenciado en derecho y Jefe de Prensa del gobernador electo del Estado de Veracruz; Secretaría Particular: Pedro José María García Montañez, maestro en Relaciones Internacionales y exdirector general de la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico de la secretaría de Gobernación del Gobierno de la Ciudad de México, y Coordinadora de Relaciones Públicas: Beatriz Fernández Cruz, licenciada en Derecho.

Además, Secretario Privado: José Antonio Menéndez Galarza, licenciado en Derecho y excoordinador de Asesores de la dirección de Administración del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); Atención Ciudadana: Anahí Viveros Sánchez, licenciada en Diseño Gráfico, y Coordinación de Agendas y Giras: Jaime de la Garza Enríquez Martínez, licenciado en Relaciones Internacionales y asesor del diputado federal Humberto Alonso Morelli, en la Sexagésima Segunda Legislatura.

También, en Atención Ciudadana y Gestión: Dafne Alejandra Ruíz Robinson, licenciada en Ciencias de la comunicación y coordinadora de Relaciones Públicas del diputado federal Enríque Pérez Rodríguez, y en la Secretaría Técnica de la Oficina del Gobernador: David Othoniel Beristaín Hernández, licenciado en Ciencias de la Comunicación y exsecretario Privado del Director General del ISSSTE.

Sin embargo, en semanas recientes han trascendido los nombres de probables a ocupar cargos relevantes dentro del nuevo esquema de gobierno local.

24.-Dirección General de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV): Pendiente.

25.-Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura (TSJ): magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, Premio Nacional al Mérito Judicial, otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

26.-Rectoría de la Universidad Veracruzana (UV): Rafael Arias Hernández, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES), ex secretario general de la UV, ex coordinador ejecutivo del Comité de Planeación del Estado de Veracruz (COPLADE) y autor de la columna de análisis Mutatis Mutandi; María Esther Hernández Palacios Mirón, directora de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana, maestra en Letras Modernas por la Universidad de Toulouse-Mirail, Francia, doctora en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana, recibió el Premio Bellas Artes de Testimonio Carlos Montemayor por su obra “Diario de una madre mutilada”, escritora, poeta, ensayista y activista social e Hilario Barcelata Chávez, licenciado en Economía, maestro en Desarrollo Regional, doctor en Finanzas Públicas de la Universidad Veracruzana y autor de la columna de análisis “Economía y Sociedad”, distribuida en diversos medios de comunicación de cobertura local y regional.

27.-Representación del Gobierno del Estado de Veracruz en la Ciudad de México: Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), expresidente municipal de Xalapa y exdirector general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Licenciado Benito Juárez García”.

28.-Subsecretaría de Gobierno: Uriel Flores Aguayo, dirigente del Movimiento Popular Independiente (MOPI), exdiputado federal por el distrito de Xalapa y por dos ocasiones diputado local plurinominal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

29.-Dirección General del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC): Fernando Ruíz Granados, poeta y narrador, doctor en literatura Honoris Causa por The World Academy of Arts and Culture. Fundador y director de las revistas culturales Literal, Siglo 21, Fundación y El Observador. El gobierno de Veracruz le otorgó la presea Leonardo Pasquel, en reconocimiento a s u trabajo como promotor del Arte y de la Cultura.

A pesar de que en círculo cercano al gobernador electo se habla de la posible fusión de diversas oficinas con el propósito de reducir el número de personal y el adelgazamiento de nómina, no se ha perdido la perspectiva de ubicar a colaboradores en otros niveles de la administración pública federal.

En el Estado de Veracruz existen 52 delegaciones, representaciones, coordinaciones, gerencias y direcciones, de los sectores social, económico, gobernación, agricultura, ambiental, agrario, comunicaciones, transporte, salud, educación, hacienda, energía, eléctrica, trabajo, vivienda, pueblos indígenas y bancarios.

Las tres administraciones pasadas —Miguel Alemán Velasco, Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa— utilizaron programas institucionales del IMSS, ISSSTE y SEDESO, entre otras, para respaldar candidaturas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no sólo a Presidencia de la República, Senadores y Diputados Federales, sino además, Gubernatura, Diputados Locales y Presidencias Municipales.

La integración del equipo de trabajo para el período comprendido del primero de diciembre del 2016 al último de noviembre de 2018 todavía no termina.

Sólo para tus ojos. . .

La empresa Finamed, S. A., filial del Grupo Vitalmex, S. A. de C. V., es propiedad de la profesora Elba Esther Gordillo Morales, ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y dueña del Partido Nueva Alianza (PANAL).

