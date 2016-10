Columna 33 Por Carlos Lucio Acosta

El Gabinete de Yunes

¿Acuerdos Cupulares?

Las propuestas aumentan.

Y los análisis de perfil continúan para seleccionar a los nuevos integrantes del gabinete estatal de Veracruz.

En listado preliminar figuran políticos de viejo y nuevo facturaje con posibilidades de quedar dentro del equipo de trabajo del gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares.

Leamos:

9.- Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía (SECTUR): Humberto Alonso Morelli, consejero del Banco de México, exdiputado federal, delegado de la Confederación Patronal de México (COPARMEX) y diplomado en Alta Dirección de Empresas; Juan Antonio Nemi Dib, secretario ejecutivo del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, exsecretario de Salud, ex coordinador general de Comunicación Social en el gobierno de Dante Delgado Rannauro y ex comisionado del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz (IPAX) en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, y Hesiquio Aguilar de la Parra, licenciado en derecho, exdiputado federal por el distrito de Huatusco, exdirector general del Derecho de Autor en la secretaría de Educación Pública (SEP) con don Jesús Reyes Heroles y durante 18 años ocupó la dirección general de Turismo en la entonces regencia del Departamento del Distrito Federal (DDF).

10.- Secretaría de Protección Civil (SPC): Elías Miguel Moreno Brizuela, cardiólogo, exdiputado local, exsenador, exsecretario de Protección Civil en el gobierno de la Ciudad de México y exjefe de la Oficina del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa; Agustín Bernardo Mantilla Trolle, odontólogo, exdiputado local del PRD, donde ocupó la presidencia de la Comisión de Protección Civil y la secretaría de la Comisión de Salud y Asistencia, y Ana Cristina Ledezma López, diputada local de representación proporcional del PAN, diplomada en Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil por el Colegio de Veracruz (Colver), diplomada en Contraloría Social y Políticas Públicas por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas-Golfo), directora de Asuntos Electorales del comité directivo estatal del PAN y secretaria de la Mesa Directiva en el Congreso local.

11.- Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO): Ricardo Ahued Bardahuil, diputado local del PRI por el distrito de Xalapa, expresidente municipal de Xalapa, exdiputado federal y propietario de la cadena de tiendas Casa Ahued, S.A. de C.C.

12.- Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA): Pendiente.

13.- Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Pesca y Alimentación (Sedarpa): Víctor Serralde Martínez, exdiputado federal; Celso David Pulido Santiago, exdiputado federal y Arturo Hérviz Reyes, licenciado en Matemáticas por la Escuela Normal del Estado de Hidalgo, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (Uaeh), presidente del Frente Democrático Social del PRD en Veracruz, dirigente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cañeras Independientes (Conaci), expresidente municipal de Ángel R. Cabada, exdiputado local, exdiputado federal, exsenador y candidato del PRD al gobierno de Veracruz en 1998.

14.- Secretaría de Salud (Ss): Jorge Nicolás Chantiri Pérez, director del Hospital de Alta Especialidad en Veracruz, exdirector del área de Ciencias de la Salud y del Instituto de Medicina Forense. Miembro de la Academia Americana de Oftalmologia; Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, médico cirujano, diputado del PAN por el distrito de Tantoyuca y diplomado en Alta Administración Municipal en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm); Bernardo Téllez Juárez, licenciado en medicina, exdiputado local, exdiputado federal, exdirigente del CDE del PAN en Veracruz, exdelegado de la secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y director de la Clínica de Maternidad Téllez; Arturo Irán Suárez Villa, cirujano general, egresado en Políticas Públicas en Salud en la Universidad de Birmingham, director médico del Issste y titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (Issstspep); Everardo Camacho Camacho, médico militar, oftalmólogo, director general de Novavisión y representante del Instituto de Cirugía Oftalmológica, Oculoplástica y Cosmética Facial (Icoocf), y Miguel Iván Hernández Gutiérrez, médico cirujano, exdirector general del Centro de Especialidades Médicas “Doctor Rafael Lucio Nájera”, exsubdelegado médico del Issste en Veracruz y alumno del Seminario “Líderes Latinoamericanos en Salud”, impartido por Harvard School of Public Health.

15.- Fiscal General del Estado (Fge): José Rodolfo Sergio Vaca Betancourt Bretón, director de la Facultad de Derecho del Centro de Estudios Cristóbal Colón y exdiputado plurinominal de los partidos Acción Nacional (Pan) y Convergencia por la Democracia (Pcd), y Jorge Winckler Ortíz, director del corporativo Winckler Ortíz & Abogados, S.C.

16.- Contraloría General del Estado (Cge): Pendiente.

17.- Coordinación General de Comunicación Social (Cgcs): Elías Assad Daninni, egresado de la Facultad de Leyes de la Universidad de las Ámericas campus Puebla, exdirector general de Comunicación Social del ayuntamiento de Boca del Río y excoordinador de Comunicación Social del senador Fernando Yunes Márquez.

18.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif): Pediente.

19.- Radiotelevisión de Veracruz (Rtv): Ramsés Yunes Zorrilla, conductor de Uninoticias.

20.- Editora del Gobierno del Estado (Ege): Emilio Cárdenas Escobosa, doctor en Ciencias Políticas y Derecho Público en la Universidad Autónoma de Madrid, España, excoordinador general de Comunicación Social del gobierno de Veracruz, director general del periódico digital www.deinterespublico.com, coordinador de asesores del Congreso local y autor de la columna “De interés público”, distribuida en medios impresos y electrónicos locales y de la región.

21.- Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobae): Pendiente.

22.- Dirección General de Atención a Migrantes (Dgam): Domingo Alberto Martínez Reséndiz, director general de Organizaciones y Partidos Políticos de la subsecretaría de Gobierno, maestro en Alta Dirección de Gobierno y Políticas Públicas por la Fundación Ortega y Gasset, exsubsecretario de Desarrollo Educativo de la Sev y director general del Centro de Estudios para la Transición Democrática, A.C. (Cetrade).

Sólo para tus ojos. . .

¿Sabía usted que el Gobierno del Estado de Veracruz, realiza operaciones financieras con cerca de treinta instituciones bancarias del extranjero, de las que sobresalen The Bank of the New York Mellon (Usa), Deutsche Bank (Alemania) y Bank JP Morgan (EE.UU.)?