Columna Bitácora Miguel Ángel Cristiani González

Las concesiones de taxis

Uno de los problemitas a los que tendrá que enfrentarse la nueva administración del Gobierno del Estado, es el del negocito de las concesiones de servicio de transporte público, que según datos extraoficiales representa más de cien mil concesiones que supuestamente fueron otorgadas, pero que no cuentan con la orden de emplacamiento, es decir que son taxis fantasmas.

El asunto -por no llamarlo desorden- comenzó desde la administración de Fidel Herrera Beltrán cuando se otorgaron y vendieron las concesiones de taxis a todo aquel que pudo pagarlas, por lo que se saturaron prácticamente todos los municipios del estado.

Pero cuando se pensaba que ya no era posible seguir con el negocito, llegó la pandilla de Javier Duarte de Ochoa el ex gobernador prófugo de la justicia, para continuar vendiendo las promesas de entregarles un juego de placas.

Resulta que ahora dejaron embarcados a un número indeterminado de taxistas, que andan ruleteando, pero nada más traen un permiso de papel, para ampararse por el hecho de que no traen las mentadas placas.

Como diría el Monje Loco, nadie sabe ni nadie sabrá, cuantas concesiones de placas fueron cobradas por las pasadas autoridades de los últimos dos sexenios.

Porque ni el Secretario de Seguridad Pública en la última comparecencia para ampliar el último informe de gobierno quiso dar una cifra que le fue solicitada por los diputados para conocer la magnitud exacta del problema.

Lo que sí es un hecho es que fueron miles de concesiones las que se comercializaron, saturando a las principales ciudades y pequeñas comunidades con transportes piratas, porque no tienen las concesiones debidamente legalizadas.

El nuevo secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié conoce bien del tema porque ha sido titular de tránsito municipal en Boca del Río, por lo que seguramente ya se estará practicando una auditoría a la Dirección General de Tránsito del Estado, para detectar y conocer cuál es la situación real del problema.

Para empezar a poner orden, se deberá de comenzar por detectar a los ex funcionarios estatales, que aprovecharon su posición, para acaparar numerosas concesiones de taxis. Se habla que en el sur del estado, en Minatitlán, Acayucan y Coatzacoalcos, uno muy destacado, tiene cerca de 300 concesiones, esas sí, ya legalizadas.

Por principio de cuentas, se deberán transparentar las listas de concesionarios de taxis para evitar el acaparamiento de unos cuantos.

El tema de los taxis ya acaparó la atención de los diputados locales, por lo que en la pasada sesión del Congreso del Estado, el diputado Carlos Manuel Vasconcelos Guevara, en representación del Grupo Legislativo del PRI, -ahora como oposición al gobierno- presentó Anteproyecto de Punto de Acuerdo para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a suspender el otorgamiento de nuevas concesiones de servicio de transporte público de pasajeros en la modalidad taxi y realizar un estudio de las otorgadas.

Vasconcelos Guevara expuso que las cifras exactas del número de concesiones otorgadas no se conocen, ya que ninguna dependencia del Gobierno del Estado cuenta con esa información o no quieren otorgarla. No obstante, dentro del sector del transporte público se especula que son entre 100 mil y 120 mil concesiones de taxis las entregadas, independientemente de las muchas que se encuentran en “trámites de regularización”.

Así las cosas, a ver en cuanto tiempo tardan en entrarle las autoridades de Seguridad Pública y la Dirección de Tránsito y la misma Contraloría General del Estado a investigar a fondo el negocito de las concesiones de taxis.