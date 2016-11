Columna; Bitácora Política Por: Miguel Ángel Cristiani González

Estamos fregados mexicanos

En una de sus más recientes frases célebres para la posteridad, el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, aseguró que no cree que ningún primer mandatario de la Nación, se haya levantado pensando ‘cómo fregar a México’ y en consecuencia a los mexicanos, pero en los hechos, un mañana, la tarde o la noche, lo cierto es que prácticamente, todos, los recuerdo de los últimos sexenios, nos demuestran que si no es durante la, ejecutivos, nos han pasado a fregar.

Bien dice la sabiduría popular del filósofo Pancho López, que pueblo que no tiene memoria, está condenado a repetir —sufrir— los mismos errores.

Pero uno de los amables lectores de la Bitácora Política, nos hizo llegar un resumen histórico de cómo nuestros ilustres mandatarios, nos han fregado, cada uno, puntualmente, cualquier día de su sexenio:

1.—El 6 de julio de 1988 llega a la presidencia Carlos Salinas De Gortari, mediante un fraude electoral y solapado por el PAN.

2.—En mayo de 1989, los diputados del PRI y del PAN aprobaron el Plan Nacional de Desarrollo de Carlos Salinas, que establecía la venta de 250 empresas públicas al sector privado, como Telmex, Mexicana de Aviación, Televisión Azteca, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Altos Hornos de México.

3.—El 27 de junio de 1990, legisladores del PRIAN, modificaron el Artículo 28 Constitucional para privatizar el servicio público de Banca y Crédito. Eliminando el párrafo que reservaba al Estado la prestación del servicio público de banca y crédito. Salinas entregó 18 bancos, propiedad de la Nación a sus amigos y socios, que hoy son de los hombres más ricos del mundo.

4.—El 6 de enero de 1992 aprobaron reformas al Artículo 27 Constitucional, para permitir la Venta de Tierras Ejidales y Comunales y el abandono a los campesinos.

5.—El 6 de mayo de 1992 modificaron la Ley Minera para concesionar la minería a particulares hasta por 50 años; derogaron el impuesto a la extracción de minerales y privatizaron minas estatales.

Salinas entregó 6 millones 600 mil hectáreas de reservas nacionales a Peñoles, Grupo México y Carso. Hoy las mineras poseen 25 millones 386 mil 611 hectáreas, 13% del territorio nacional.

7.—El 22 de diciembre de 1992, PRI y PAN reformaron una ley para permitir a empresas privadas generar electricidad. Hoy venden a la CFE casi 50% de la luz que consumimos. Las plantas de CFE están paradas o subutilizadas y estas empresas reciben 80 mil millones de pesos del presupuesto.

8.—El 5 de marzo de 1993, el PRI y el PAN aprobaron la reforma al Artículo 3º Constitucional para Limitar la Gratuidad de la Educación Pública sólo a nivel de primaria y secundaria, y se dejó al mercado, como si fuese una mercancía, la Educación Media Superior y Universitaria. A partir de entonces, cada año se rechaza a 300 mil jóvenes que aspiran a ingresar a esos ciclos.

Para justificar este absurdo, se implantó la mentira de que los jóvenes no pueden ingresar porque no pasan el examen de admisión, cuando en realidad lo que sucede es que por falta de presupuesto no hay cupo para ellos en los planteles públicos. La matrícula de escuelas privadas creció de 16 a 37%. En pocas palabras, la educación en México se está privatizando y solo podrá estudiar quien tenga los recursos económicos…

9.—El PRI y PAN aprueban el 22 de noviembre de 1993 el TLCAN, hoy en día con este tratado miles de campesinos han emigrado a los Estados Unidos y muchos que permanecen en nuestro país están desempleados y el 50% del campo está abandonado y desmantelado…

10.—El 17 de marzo de 1995, el PRI aprobó el aumento del IVA del 10 al 15%. Mientras que el PAN simula estar en contra…

11.—El 12 mayo de 1995, PRI y PAN reformaron la ley para vender Ferrocarriles Nacionales de México a empresas nacionales y extranjeras. Zedillo fue contratado como asesor del Consejo de Administración de Union Pacific Corp, a la que entregó parte de la infraestructura ferroviaria del país.

12.—El 23 de mayo de 1996, modificaron el sistema de ahorro para el retiro y entregaron las pensiones de millones de trabajadores a financieras privadas que administran turbiamente, con comisiones muy altas y baja rentabilidad.

13.—El 12 de diciembre de 1998, PRI y PAN aprobaron el Fobaproa y convirtieron las deudas de empresarios y banqueros en deuda pública, que hoy asciende a 1 billón 300 mil millones de pesos. En 15 años hemos pagado más de 600 mil millones de pesos sólo de intereses.

14.—El 8 de diciembre de 2005, modificaron la Ley del Impuesto Sobre la Renta para permitir a las grandes corporaciones el diferir el pago de impuestos hasta 100%.

15.—Nuevamente el 6 de julio del 2006, se comete otro fraude electoral, en contra de AMLO, en este caso el PRI fue quien solapó este fraude electoral.

16.—El 22 de marzo de 2007, reformaron la ley del ISSSTE y entregaron las pensiones de los trabajadores del Estado a los banqueros. Los trabajadores pagarán más por sus pensiones y al final recibirán menos.

17.—El 24 de octubre de 2008, ambos aprobaron la Ley de Petróleos Mexicanos que permite otorgar contratos inconstitucionales a empresas nacionales y extranjeras, para explotar petróleo y entregarles áreas del territorio nacional en exclusiva hasta por 25 años. Ya se licitaron contratos para la explotación de yacimientos en Tabasco.

18.—Tras un acuerdo entre Calderón y Peña Nieto, el 20 de octubre de 2009, el PRIAN aprobó la Ley de Ingresos donde se aumentó el IVA de 15 a 16%; se incrementó el Impuesto Sobre la Renta de 28 a 30%; y se autorizaron aumentos mensuales a las gasolinas, el diésel, el gas y la luz.

19.—El 2 de Julio del 2012, nuevamente se comete otro fraude electoral comprando millones de votos y sobre todo derrochando miles de millones de pesos, antes de las elecciones, siendo conservadores de mínimo compraron 5 millones de votos…

20.—El Pacto por México es un acuerdo político nacional firmado el 2 de diciembre de 2012 en el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México por LOS TRAIDORES A LA PATRIA!:

1.- Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

2.- Gustavo Madero Muñoz, Presidente del Partido Acción Nacional.

3.- Cristina Díaz Salazar, Presidenta Interina del Partido Revolucionario Institucional.

4.- Jesús Zambrano Grijalva, Presidente del Partido de la Revolución Democrática.

5.- El Partido Verde Ecologista de México, a través de su vocero Arturo Escobar y Vega, se sumó como signatario del acuerdo el 28 de enero de 2013.

Este pacto no es tal, es una conjura contra México, ya que acordaron aprobar 11 reformas nocivas contra los mexicanos como:

1) Reforma Laboral

2) Reforma educativa

3) Reforma fiscal y hacendaria

4) Reforma en telecomunicaciones

5) Reforma al sector salud.

6) Reforma energética.

7) Ley General de aguas…

21.—El 11 de diciembre del 2013 el PRI, PAN, PVEM y PANAL aprobaron la Reforma energética, que no es otra cosa que la entrega de las ganancias del petróleo a extranjeros privados…

22.—El 4 de marzo del 2015 el PRI, PAN y PVEM, aprobaron la Ley General de Aguas, que no es otra cosa que la entrega de nuestro recurso líquido a las transnacionales…

23.—La mancuerna PRI-PAN aprueba en el Senado que agentes de EU porten armas.

En pocas palabras nos han fregado, aprobando el Fobaproa, el IVA, las privatizaciones, los aumentos a impuestos, gasolinas, luz, gas, diésel.