Columna: Bitácora Política Por: Miguel Ángel Cristiani González

Elecciones municipales ya están en marcha

La Consejera Electoral, Eva Barrientos Zepeda, informó en una amplia plática con los reporteros que integran el Grupo de los 10, que existe un notable interés por participar en las próximas elecciones municipales en que se renovarán los 2012 Ayuntamientos en el Estado, destacando el hecho de que los llamados candidatos independientes deberán cubrir el 3% del padrón electoral y el 2 % de los seccionales.

Otro hecho a destacar es que de acuerdo con las reformas a la Ley Electoral, se tendrán que registrar por parte de los partidos políticos 106 candidatas mujeres, en cada una de las posiciones de las planillas.

La Consejera Electoral del OPLE comentó que el pasado 11 de Noviembre, los miembros del Consejo General, aprobaron la emisión de la Convocatoria dirigida a todos los ciudadanos que estén interesados en participar como Candidatas y Candidatos Independientes para los cargos de Ediles de los 212 Ayuntamientos.

La convocatoria establece que, entre el 12 de Noviembre al 15 de diciembre del presente año, los ciudadanos presenten ante el OPLE.

Los requisitos que deben de cumplir los ciudadanos que quieran integrar los Consejos Municipales deben ser:

Se originario del Municipio por el que se postula

Tener más de 23 años de edad

Saber leer y escribir

Estar inscrito en el Registro Federal de Electores

No ser Servidor Público o ser ministro de culto religioso y pertenecer a un partido político

Si el Ciudadano Cumple con los requisitos, deberá inscribirse en línea del 14 de Noviembre al 3 de Diciembre y deberá adjuntar de manera digital: Acta de nacimiento, Credencial para Votar vigente, Comprobante de estudios, Currículum vitae con su documentación preparatoria, Escrito en el que exprese porque quiere ser miembro del Consejo Municipal, Fotografía y Declaración bajo protesta de decir verdad que no ha sido candidato en los último tres años, que no es dirigente partidista y que no está inhabilitado para ejercer cargos públicos.

Por otra parte, la Consejera Electoral Eva Barrientos Zepeda nos comentó que no obstante que el proceso electoral municipal ya se encuentra en marcha, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) sigue conservando un adeudo que, de acuerdo al corte realizado por la Dirección de Administración del OPLE el día 15 de noviembre del año en curso, asciende a $173,275,576.00.

Existen adeudos importantes en las partidas destinadas al pago de las prerrogativas a los partidos políticos, a los cuales se les debe 2 meses; igualmente, en el pago de servicios generales, partida donde están incluidos los Consejos Distritales, quienes tienen pendientes de pagar el salario de 4 meses.

Eva Barrientos Zepeda consideró que “a pesar de que la presente situación se traduce en un OPLE austero, estamos seguros de que será capaz de llevar las elecciones a buen término. Brindaremos, como en el proceso electoral pasado, certeza a la población de que su voto será respetado y la voluntad de los ciudadanos que viven en cada uno de los municipios de Veracruz se traducirá en la conformación de sus ayuntamientos…

“Se hace un exhorto al poder ejecutivo, para que haga los pagos correspondientes y permita que el Organismo Público Local Electoral realice el presente proceso electoral en óptimas condiciones financieras y esto se traduzca en un Veracruz con una democracia cada vez más fuerte”.