[Columna Bitácora] Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez

El secreto mejor guardado en Veracruz

Luego de tanto lío que se armó, para que se pudiera elaborar y entregar a la Legislatura Estatal del Plan Veracruzano de Desarrollo PVD 2016-2016, que se supone es el documento rector del gobierno que encabezará a partir del primero de diciembre Miguel Ángel Yunes Linares, hasta la fecha, permanece como el secreto mejor guardado de la entidad.

Habría que recordar que desde el pasado 11 de Noviembre de 2016, la recién integrada LXIV Legislatura de Veracruz, a través de la presidenta de la Mesa Directiva, diputada María Elisa Manterola Sainz, recibió del gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2016-2018, que se dijo será el documento rector de las políticas públicas de la nueva administración estatal y cuya elaboración es producto de la participación de las ciudadanas y ciudadanos a través de la Universidad Veracruzana.

El 07 de octubre la LXIII Legislatura de Veracruz mandó a publicar en la Gaceta Oficial del Estado el decreto número 879 que adiciona una fracción XXXIX Bis al artículo 33 de la Constitución Política del Estado, relativo a disposiciones del Plan Veracruzano de Desarrollo y con ello cumplir un mandato judicial.

Pero ya desde antes, el 08 de septiembre la diputada María del Carmen Pontón Villa consideró necesaria la publicación en la Gaceta Oficial del Estado del decreto relativo a que el Plan Veracruzano de Desarrollo, para que fuera aprobado por el Congreso y que la persona electa como gobernador para el periodo 2016-2018 pudiera convocar a ciudadanos, servidores públicos y asesores expertos en la materia, para la realización de los trabajos necesarios para la elaboración de este documento.

No obstante que en un acto protocolario, el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares acompañado de la rectora Sara Ladrón de Guevara entregó a la presidenta del Congreso el referido Plan Veracruzano de Desarrollo, hasta la fecha, el documento no se ha hecho público, es decir, solamente existen unos cuantos ejemplares, pero no ha sido publicado para que pueda ser consultado por los y las veracruzanas.

De hecho, la norma jurídica establece que el gobernador electo deberá entregar para su publicación, del Plan Veracruzano de Desarrollo, que como ya se ha dicho en reiteradas ocasiones, será la base y guía de las acciones que deberán cumplirse en la mini administración estatal de dos años.

Pero a más de diez días de que fuera entregado al Congreso del Estado y a unos cuantos días de que inicie la nueva administración estatal, el Plan Veracruzano de Desarrollo PVD es el secreto mejor guardado, porque ni la Universidad Veracruzana que fue la encargada de elaborarlo, ni la Legislatura Estatal que fue el poder encargado de recibirlo, lo han hecho público.

Es cierto que se trata de un documento muy extenso, lo que hace que sea prácticamente incosteable imprimirlo en papel, a la antigüita o como tradicionalmente se hace en la Gaceta del Estado, pero subirlo en la red de internet, prácticamente no debe de costar nada, pero al parecer no existe ningún interés en darlo a conocer.