Columna: Desde el Parque Por: Iván Calderón Flores

Chema” Aguirre el peor alcalde de Isla

Tiene graves observaciones en el ORFIS

Anda candidateando a su cónyuge

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), le detectó a la administración municipal de Isla un posible daño patrimonial por 4 millones 489 mil pesos en la Cuenta Pública 2015, mismos que se reflejan en obras pagadas y no realizadas, uso de recursos para el combate a la pobreza empleados en áreas no prioritarias y la ejecución de obras que se pagaron, pero con operación deficiente.

Y aun con estas serias observaciones, el alcalde José María Ramón Aguirre, pretende dejar como su sucesora a su esposa Norma Domínguez Lara.

En efecto, con todo y su pésima administración, el alcalde isleño pretende imponer como candidata a su cónyuge Norma Domínguez, una mujer que prácticamente se ganó la lotería al convertirse en primera dama de esta azotada población de los Llanos del Sotavento.

No hay un solo evento donde no participe Norma Domínguez, una transformada mujer que al inicio de la gestión de su marido no sabía ni firmar un papel, realizar una petición o gestión en beneficio de la sociedad, y ahora usando los recursos públicos se hace cambios de imagen para pretender ser “la diva piñera”.

LA ALCALDÍA LOS CAMBIÓ.

Son los mismos isleños quienes aseguran que a tanto “Chema” Aguirre y su esposa Norma Domínguez la alcaldía los cambió y que emulando a la familia de Iguala “Los Abarca”, estos personajes viven sus sueños de riquezas en medio de ejecuciones, levantones y robos a mano armada. Y que incluso ya se convirtieron en integrantes del “jet set” isleño sin importantes la terrible situación que vive este municipio.

Si no recordemos la ejecución de conocido abogado a pasos de la oficina del alcalde, los secuestros o balaceras y Chema ni “pío” dice, total “el licenciado” se dice protegido por importantes políticos que en su momento estuvieron encumbrados en el Gobierno del Estado.

Los nombres, usted ya los conoce.

Indudablemente, José María Ramón Aguirre perdió el piso, quién fuera candidato por el Partido Movimiento Ciudadano y luego se pasara al PRI, comprado por Javier Duarte y Erick Lagos, llegó a la presidencia municipal gracias al hartazgo de población y luchando contra la imposición, y ahora embriagado en el poder pretende ser “más de lo mismo”, queriendo heredar el puesto a una mujer sin preparación, ni experiencia, ni sentido del servicio social.

“CON UNA MANO ROBA, Y CON LA OTRA ORA”

Es muy conocida la filantropía de Ramón Aguirre con una iglesia cristiana, y que según comentan que son los titulares de estas asociaciones religiosas quienes asisten al palacio para hacer oraciones, y mientras Chema con una mano ora, con otra se encuentra sustrayendo y desviando los recursos públicos para el proyecto de su pareja así como para su uso personal ya que en este lapso de tiempo ya terminó de construir su mansión, pero esa, será otra historia.

En fin, esta es una breve reseña de la gestión de José María Ramón Aguirre un gris presidente municipal que levantó las esperanzas por convertir a Isla en una ciudad de progreso, y ahora todo se lo está llevando a su bolsillo, ganándose a pulso el sobrenombre del peor alcalde Isleño, y vaya que hay otros que compiten, pero este las lleva de ganar.

Y como dijo Raúl Velasco, “aún hay más”

Seguiremos informando.

Comentarios y sugerencias en www.eldelsur.com