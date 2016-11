Columna: La Grilla de Chon Por: Chon Pueblo

“¡Bueno el cilantro, pero no tanto!…”

Ciertos políticos han tenido la maravillosa virtud de manejar la amnesia cuando les conviene torcer la historia, para ajustarla a sus corruptos intereses.

Cegados por su arrojo ‘cívico mezquino’, no les importa dar coces contra el aguijón; sus frecuentes errores no les dejan vislumbrar lo que supuestamente, ‘honestamente’, buscaban y no hay mayor desacierto que el provocado por sus sucios actos, un efecto no ya distinto, sino radicalmente contrario al que pretendía, cual perverso pervertidor de los pueblos candorosos.

¿Político deshonesto circunstancial o por accidente?

Por lo poco que parece, se valora al político… Veracruz hoy es un difícil rompecabezas, donde ciertos corruptos trapecistas buscan unirse, a deshoras, al carro del vencedor, cuyas ruedas destruyeron su antiguo feudo, y comodines y trapecistas buscan transformarse en propagadores mesiánicos…

De esos —ayer—, sus adversarios, cuya doctrina combatían, los ‘ayer poderosos’ emperadores jarochos priistas, los que quisieron a Veracruz exterminar, junto con cristianos panistas y evangélicos perredistas… ¿Hoy quién lo diría, el gozo se fue al pozo?

Cristianos azules y amárelos clérigos, se sumaron logrando la alternancia y derriban del trono al Nerón Duarte antes que terminara de incendiar ‘jarochilandia’, dónde hoy el imperio del TRI, resulta un recuerdo poco grato; nada histórico.

El ‘cardenal’ Flavino Ríos Alvarado, ungido a Papa, trató de maquillar la huida del Nerón jarocho, pero, como bombero Flavino es un fracaso, no puede apagar tan enorme incendio y finge ser de memoria corta.

Sabía en la encrucijada política y financiera en que se metía al ostentar el trono por unos días, los veracruzanos y el nuevo gobierno estatal desean las cuentas claras y el caldo de robalo espeso, a sabiendas que en el Mundo de Dios, no hay contradicciones, ni lejanías entre la materia y el espíritu.

¿Acaso no debería ser igual en la función pública politizada? No, la verdad por maquiavélicos no se puede nombrar en la misma oración.

Veracruz exige un cambio serio y responsable, y de fondo, para consolidarse como un Estado próspero, pleno de Oportunidades para todos; un Veracruz incluyente sin pobreza… Los veracruzanos no se resignan a vivir bajo una estela de miedo, estancamiento y falta de oportunidades.

Veracruz tiene todo; su historia así lo demuestra.

Aún existen buenos políticos jarochos, que como funcionarios públicos han dado muestra de entereza, honestidad y respeto por su Estado y sus paisanos como el Senador José francisco Yunes Zorrilla con su transparente trayectoria, habla por él; un hombre comprometido siempre con la tarea de ayudar a gente más vulnerable, dando su mejor esfuerzo por servir a Veracruz, con una clara convicción política el oriundo de Perote, Veracruz, como Senador de la Republica, aspira llegar a Gobernador de su glorioso Estado.

Ante las exigencias sociales, los hechos son la respuesta.

Con obras y acciones concretas, el alcalde municipal ingeniero Manuel Rosendo Pelayo, consolida como su principal objetivo el logro del desarrollo estructural y social del comercial municipio sanadrescano.

La realización de aproximadamente 600 obras que benefician a la población en 3 años de gobierno municipal, hablan de la capacidad y entrega del ingeniero Manuel Rosendo, en la búsqueda por el bienestar común.

Han sido 3 años de difíciles retos, de superar situaciones complejas de su encomienda, motivado por el ánimo de superación, voluntad, temple y profundo amor a su tierra, el Superávit Político y personal de caballeroso alcalde, se reafirma en la unidad y confianza que su pueblo le profesa.

La Joya de la Corona, el municipio de San Andrés Tuxtla, envuelto en un remolino de pasiones políticas que conlleva la ambición por el poder, de quienes aspiran lograr al trono municipal, aquellos que basan sus propuestas por ambición, nunca llegarán al destino soñado.

Rumorólogos vaticinan que los más viables y con arraigo popular Roberto Virgen Riveroll, Octavio Pérez Garay, Rafael Fararoni Mortera, buscarían estar en la recta final y pasos atrás, Alberto Turrent Villegas, Silvano Torres Xolio, Juan Manuel Rayas Arvizu, Luis Lavalle Guillén, Divaj Díaz del Castillo, algunos de ellos solo buscan notoriedad… ¿Y las damas? ¡Cuidado con las sorpresas políticas!

Topotilandia, al filo del agua… Es decir, a borde de la tormenta política, donde la mayoría de los aspirantes están casados con el rechazo popular y con el desprecio moral de todos, por lo que intentan establecer con sus convenencieras y corruptas propuestas anticipadas, cuando no son tiempos de considerar tácticas y estrategias en manos de maquiavélicos tingoliches, cuijas y zapos.

Porque no se justifica esta burla en la menguada fe de los ciudadanos catemaqueños, que ya no están para recibir pedradas, y con un ¡Ya Basta! Exigen no más ramalazos impositivos ni, terquedades políticas corruptas de influyentes de ‘toda laya’…

Seres impíos y rapaces que no aman a Topotilandia, que trascienden en el insulto y en el agravio; hoy a los catemaqueños le resulta trascendental la labor política y social que vienen desarrollando grupos de jóvenes profesionistas, unión de altruistas, personas se han organizados en asociaciones civiles para gestionar apoyos a favor de gente pobre y vulnerable del mágico municipio.

En ese rubro destaca el ingeniero Heriberto Villarreal Benítez, quien con SENCA, A. C., desde hace algunos años viene realizando una labor seria, prudente y responsable; recorren el topotero municipio llevando apoyos a gente marginada y pobre, los qué agradecidos este 5 de noviembre del año en curso, allá en la comunidad Pozolapan, le hicieron invitación sorpresa de cumpleaños al buen Villarreal, quien junto con su familia compartió ese especial día, al lado de aproximadamente 760 personas más, quienes dijeron sumarse a muchas otras más a su favor y apoyo, por si se candidatea a la presidencia municipal.

“Yo miré, cómo el cedro en la Montaña / su espiritad sereno levantarse. / Y al soplo ponzoñoso del político encono / vibrar como la lira sin quebrarse. / Y era que aquel espiritad tenía / la olímpica quietud del que no teme / al odio ciego, ni la saña impía / era que en el sagrario de su calma / aquel profundo pensador político vivía”.

Son tiempos nuevos; en política topotera… ¿Dónde no tendrán cabida tingoliches, cuijas y zapos, que solo amanecen pensando en cómo joder al mágico pueblo? ¡Abur!…