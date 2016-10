Columna: La Grilla de Chon Por: Chon Pueblo Catemaco, Ver. Martes 4 de octubre del 2016.

Lupe Mínquiz, hombre visionario

Chendo reconoce su trayectoria

Malaga, hablando de orejas…

En política como en el amor, no hay circunstancias, hay traiciones…

Y sucede siempre; los que aprietan más al jefe, son los que llegan a lo último.

Esa fauna nociva, ha proliferado como resultado de una suma de inexactitudes accidentales, de consabido perjuicio político, caracterizado por la desmitificación de las formas.

¿Acaso no es más importante el pueblo que un sistema?

Hay quienes faltos de ética política comienzan a extrañar el populismo, a ultranza dominado por el economismo y la tecnocracia, lo que se traduce en desaliento y desconfianza popular.

Hay que empezar a salirse de ese estúpido circulo político vicioso, donde no existe una democracia genuina, mientras gente vulnerable realiza tenaz lucha diaria por su sobrevivencia y esto no es solo accidente y circunstancia: ¡Ya Basta soportar a ciertos políticos con poder que han hecho de la función pública una administración corrupta, soberbia, arrogante y agraviante cobijada siempre bajo el manto de la impunidad! Porque justicia, es el hábito de dar a cada quien lo suyo.

La democracia implica un nivel cultural que permita a cada uno la libertad de elección sin indicaciones, si dejarse llevar por publicidades y propagandas políticas ostentosas; seria trivial no recordar cuántas formas se han roto en política.

Si quienes las han minimizado, no comenzaran a sufrir las consecuencias de ese desdén, más aquellos que sin dejar el circo, intentan volver a subirse al trapecio en pos de las alcaldías municipales…

Y en la cuna de espíritus chocarreros, con ‘limpias’ y ‘sahumerios’, tratan de ocultar su oscuro pasado a los que siempre conlleva el afán desquiciado del poder municipal con fines de lucro, con tal de obtener, mediante la impunidad sin medida, ganancias continuas aun con los consabidos riesgos en algunos-

Claros son los ejemplos que de sus pobres inicios (hoy nuevos ricos), aunque no ven los árboles, ni conocen el bosque, pero cínicamente siguen en auge y para sus aspiraciones, la democracia ha sido promesa constante, ya que el prometer no empobrece.

Si su reiteración fallida al cabo nos aniquila, la pobreza no es un vicio, pero sí un inconveniente impuesto al pueblo, por aquellos que nuevamente ya se dejan ver por ahí cambiando espejitos por votos, saludando hipócritamente, pregonando su pureza, sin confesar su negligencia.

Honrar, honra… José Guadalupe Mínquiz Jara, un hombre visionario, comprometido con su pueblo y su tiempo, que se encuentra en una etapa con la verdad y con su historia políticamente… Un idealista en el sentido político, del termino con obsesión al presente, que prescinde de la teoría y deshecha ‘los supuestos’, es un hombre representativo de su época en permanente lucha en favor de los más vulnerables, en especial del sector campesino…

Su gente, por los cuales va, si es posible delante de las campanadas por la constante transformación del entorno rural, ya que sufre alergia por lo establecido y con sentido práctico siempre busca favorecer a su pueblo-

Su amor por la audacia, por las decisiones muchas veces temerarias que toma lo han dibujado como un político polemista, como un hombre de controversia al cual le gusta encender los ánimos y la imaginación para pisar en firme sobre la arena de las creencias y el esquema de las convicciones.

Por su brillante trayectoria política, Mínquiz Jara; el hermano campesino ha sido objeto de variados reconocimientos como el que recientemente le hiciera merecidamente, el sí capaz alcalde municipal de San Andrés Tuxtla, ingeniero Manuel Rosendo Pelayo.

Honrar, honra, y en vida, el mérito no será naufrago del alma.

La integridad de un político se mide por su conducta; mientras es beneficiado el disque perredista Héctor Málaga Catemaxca, ni por asomo ataca a la cúpula de su devaluado Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el cual ha chupado ductos por varios años, cual tingoliche monopolizando su estancia en ciertos cargos públicos municipales, cuya oscura permanencia por años —malévolamente ha obstruido el paso a gente bien intencionada—, y cual tingoliche, busca acomodo a familiares, “cual burro hablando de orejas”.

Malaga Catemaxca, ataca al líder estatal del Sol Azteca; ‘el buenazo para la tranza política’, Rogelio Franco Castán, cuando de los dos no sale uno bueno, tan corrupto como el otro.

La paradisiaca Topotilandia, convulsiona viviendo días de oscuridad política, y socialmente la desacralización de los hombres que han ejercido el poder municipal, ha constituido en los últimos años, en la mayor mutación cultural de su historia,

Topotilandia es un gran municipio, pero ha caído en manos equivocadas para los cuales olvidando sus orígenes y raíces, ‘no existe contrato de amistad con el mágico pueblo’. lo que existe es una esquizofrenia por el presidencialismo municipal, por el cual corruptamente, se crean nuevos ricos, sin principios elementales.

¡Ya Basta! Topotilandia no puede seguir siendo dominada por bandoleros políticos tingoliches, cuijas y zapos; es merecedor de un mejor destino; su gente no debe, ni puede permanecer indiferente por sus lagunas u omisiones a una crisis social y una confusión ideológica que le ha impedido tener metas claras y solo ha propiciado la radicalización e intransigencia de grupos con cotos de poder municipal; entes que solo se han interesado por desestabilizar al mágico pueblo.

¡Ya Basta! De que en cada elección municipal, participen ‘muchos médicos de caracteres disímbolos para un solo enfermo’.

La rivalidad entre los distintos parteros, para asistir a la democracia ‘mañosipal’, es manifiesta; desde ya ha descobijado el pataleo entre los aspirantes. Ha exhibido el jaloneo para que predomine una decisión sobre la otra, no la Institucional, sino la particular, exponiendo con ello a Topotilandia a la anarquía, vuando ya no está para recibir tantas pedradas.

Leamos.

¿Por qué, se dice que internamente en el Partido Acción Nacional (PAN), se hacen trizas mientras agazapados en el PRD, ojos visores esperan la decisión de la cúpula estatal?…

Mientras los Chicos Taxilaga del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), desmienten que Guerrero Moreno sea el candidato de Morena.

Los del Partido Revolucionario Institucional se van con Julia Hernández Ortiz, y los ‘verdes’ con Julián ‘Bule’ Organista Barranca.

Mientras, faltos de seriedad, otros juegan al Independiente; sin tener nada que ofrecer políticamente, en el mágico pueblo, anda alborotado el topote a sabiendas que la decisión final la tendrá la cúpula, porque caras vemos tingoliches, cuijas, y zapos no sabemos.