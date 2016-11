Columna: Lo que se ve. Por: Hugo Tépach Pérez

Vasectomías, a partir del 17

Villa Real, para llorar…

Que el PAN, ya tiene gallo

La Jurisdicción Sanitaria Núm. X, con base en esta ciudad y su titular el doctor Enrique Ponce Ixba, hacen del conocimiento al público en general, que a partir del 17 de noviembre en punto de las 8:00 de la mañana y hasta las 3:30 de la tarde, se llevará acabo la Jornada de vasectomía sin bisturí.

“Este procedimiento es gratuito, no causa dolor, no requiere hospitalización y de corta recuperación; este programa es establecido para las personas que ya no quieren más fecundación porque ya tienen los hijos deseados”.

El doctor Enrique Ponce manifestó que esta cirugía es un método anticonceptivo efectivo que no causa problemas en el organismo, además de cuidar a sus parejas.

Allá en el “nuevo centro habitacional” Villa Real San Andrés, ubicado en Ranchoapan, sus calles están para llorar; huecos por todos lados que impiden un fácil acceso a estas calles de Villa Real San Andrés.

Los habitantes del fraccionamiento se quejan de este problema que tienen las principales calles.

¿Qué diría en el actor Mel Gibson al ver estas calles?

Es necesario y urgente que estas calles sean arregladas para que el día de mañana no ocurra un accidente que lamentar.

El licenciado José Fidel Hernández Chagala, miembro activo del PAN, manifestó que su partido ya tiene ‘apalabrado’ ha conocido empresario para la presidencia municipal; “ahora todo depende de las condiciones que ponga el amarillo, por lo que nosotros estamos trabajando a favor del empresario sanandrescano… Él está dispuesto a rifársela y llegar con buenos deseos para el Municipio”.

Declaró que han sostenido pláticas y parece que todo marcha como se esperaba, sólo faltan detalles para obtener el registro y de ahí pa’l real.