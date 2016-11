Columna Lo Que Se Ve… Por: Hugo Tepach Pérez

Tránsito; buena labor

A Heriberto Villarreal ciudadanía lo sigue

¿Quién será el “caballo negro” a la municipal?

Rigoberto Gómez Torres atento en el DIF

Ahora sí, quienes se estacionen en zona prohibida Llegará el conductor de la grúa para levantar el auto, camioneta o motocicleta y llevarlos al corralón pero no por no medir las distancias y responsabilidades que se debe de tener que debe tener el automovilista ya van tres días que se han levantado varios autos por estar estacionados en zonas de cruce peatonal, se les está exhortando a los conductores leer el reglamento de tránsito para que vea y estén conscientes de los lugares donde no se permite estacionarse, el agente de y transito Avelino manifestó lo anterior, por lo que a diario se vigilan las zonas no permitidas Y al que sorprendan su unidad ira para El Corralón y pagara la multa correspondiente.

Después de la comida de cumpleaños del ingeniero Heriberto Villarreal Benítez la ciudadanía lo sigue y le pregunta si se va a lanzar a la presidencia municipal, lo que dejó manifestado el ingeniero que sus deseos es participar en esta jornada a la municipal, Espera los tiempos y de ahí Dios sabrá si es el abanderado de su partido, muchas personas lo han visitado en su hogar para platicar con él e informarles que sí es el bueno con gusto lo apoyaran porque, conocen su trayectoria como político que desea la mejoría para Catemaco, ahora se espera el llamado para el ingeniero para que sea digno representante de su tierra

Ya en San Andrés Tuxtla los conocedores de la política han señalado a dos grandes para la municipal, los nombres están en secreto pero se habla de dos jóvenes altruistas que tienen meses de andar en comunidades presentándose, han tenido reuniones y son bien recibidos los Caballos negros que anda en el ajedrez político y uno de ellos será el candidato oficial, más adelante lo sabrán nuestros lectores para despejar las dudas mucho ojo.

Las personas que acuden al DIF municipal por apoyo, ya sea para el médico y sean atendidas por problemas de salud con gusto son atendidos Rigoberto Gómez Torres, quien que platica con la señora Petra Pelayo para dar solución a su petición en los apoyos a los enfermos, él es un ejecutivo que día a día supera su imagen

