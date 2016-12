Columna: Lo que se ve Por: Hugo Tépach Pérez

Saldo blanco en celebraciones guadalupanas

14 Diciembre, informe de Chendo

Vigilarán comercio: Gobernación

Las fiestas de la Virgen de Guadalupe, terminan con saldo blanco; los fieles seguidores de la virgen se organizaron y la festejaron con alegría y devoción. Cientos de hogares estuvieron rodeados de familiares y amistades con los cantos guadalupanos y se vio el enorme interés de hacer un reconocimiento por lo que han recibido de ella.

En todo México se recordó a la Virgen y eso es una demostración que ha llevado a creer la bondad de la Virgen moreno a los mexicanos.

Por su parte, en San Andrés Tuxtla, cientos de imágenes de la Virgen de Guadalupe recorrieron calles y de avenidas, llevando en hombros a la Santa imagen, el pasado 12 de diciembre, desde las 5 de la tarde.

A las 6 de la tarde de este miércoles 14 de diciembre, en el patio central del palacio municipal, el ingeniero Manuel Rosendo Pelayo rendirá a la ciudadanía el 3er. Informe de Gobierno Municipal, donde dará a conocer todo lo que se ha hecho en este año, por lo que la asistencia invitada se dará cita para escuchar este informe que será de interés escuchar lo que se ha invertido y lo que se piensa hacer en el 2017; estarán todos los ediles que componen la comuna, después de su informe un representante del Gobierno estatal dará respuesta al informe del alcalde Manuel Rosendo Pelayo.

En el Departamento de Turismo, tienen la información del comportamiento de restauranteros, principalmente en La Costa y El Salto de Eyipantla; ‘no abusar del turista en los precios’; los hoteles deben respetar los precios para que los viajeros tengan buena imagen de Los Tuxtlas.

Así mismo, el director de Gobernación, tendrá en alerta a sus comisionados para que vigilen el mercado municipal en no abusar en los precios de la carne y el pescado; manifestó el funcionario “no queremos multarlos, que no abusen con el turismo; al contrario hay que halagarlos, para que sigan viniendo a esta ciudad”.

“En el IVEA no me han dicho nada del cambio, sigo trabajando y poniendo en orden mi trabajo, repito no me han señalado si alguien vendrá a ocupar mi lugar”. Fue el profesor Aurelio Cárdenas Torres, quien nos comentó sobre el paso a seguir en el IVEA.

También señalo: “He trabajado en bien de la Educación, se entregaron cientos de certificados de alumnos que cumplieron con sus estudios; cuando no había un correctivo oficial en la enseñanza, cuando ocupe el puesto en el IVEA me propuse a salvaguardar la Educación y lo demostré. Por el momento hasta hoy no veo algún movimiento, aquí sigo hasta que ordenen el cambio”.