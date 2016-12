Columna: Perfilando; Por: Iván Calderón

¿Se le caerá a Winckler?

Congreso abrirá convocatoria para Fiscal

Mientras el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, junto con su abogado de cabecera y actual visitador general de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Winckler Ortiz, pretendían dejar transcurrir los 20 días para que el mandatario pudiera nombrar a un fiscal “a modo”. En la Legislatura, a través de la Junta de Coordinación Política, preparan una lista de 1º aspirantes a esta posición.

Fue el diputado local Juan Manuel del Castillo González, en su calidad de presidente de la Comisión de Procuración de Justicia, quién en los términos legales correspondientes, solicitó que sean los diputados veracruzanos quienes integren una lista de diez candidatos a Fiscal General, la cual deberá de ser aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes.

De esta forma, el Congreso veracruzano estará convocando a todas las, y los ciudadanos que cumplan con los requisitos para ser Fiscal General, para que se inscriban en el proceso de selección y después de la inscripción y escrutinio legal, será el Pleno quién determinará la enumeración final.

Con lo anterior, la segura posición que pudiera haber gozado el representante de los Yunes se encuentra en la tablita y a merced de los diputados locales, y salvo fuertes negociaciones donde fluyan posiciones y recursos al por mayor, el poder legislativo estará impidiendo la llegada de Winckler Ortiz como Fiscal General, tratando de que no se repita la misma triste historia de Javier Duarte con Luis Ángel Bravo Contreras.

Hay que decirlo, si Winckler sabe contar, ya tiene a los morenos, independientes y priistas en su contra.

La mera verdad.

Y es que el material fotográfico, las mismas selfies, los comentarios ladeados, y los procesos legales que Winckler ha llevado a favor de la familia ahora en el poder, están siendo su propia cruz, ya que incluso de existir un albazo, son ciertos abogados veracruzanos quienes preparan una serie de amparos para tirar esta probable designación.

Pero eso no es todo, la misma legisladora Maryjose Gamboa “curándose en salud” externó abiertamente que ella no se encuentra en la cámara para pagar favores personales, si no para representar a los ciudadanos, analizándose todas las ternas y que Jorge Winckler tendrá que ganarse su lugar.

¿Pero quienes serán los 10 que integren esta lista que propondrán los diputados?

Aquí les traemos algunos nombres, que todavía están por pasar la obligada inspección:

1.- Sergio Vaca Betancourt Bretón, ex diputado local y federal, abogado litigante.

2.- Jorge Reyes Peralta, abogado penalista y ex candidato a fiscal anticorrupción.

3.- Yoli García Álvarez, ex magistrada y actual consejera del IVAI.

4.- Jonathan Cortes Vargas, actual de titular de la Junta Federal de Conciliación de Arbitraje y personaje muy cercano al arzobispo Hipólito Reyes Larios.

5.- Alfonso Balderas Ramírez, magistrado del Tribunal Superior de Justicia.

6.- Beatriz Rivera Hernández, magistrada del Tribunal Superior de Justicia.

7.- Bertoldo Reyes Campuzano, penalista y con carrera en el servicio público.

8.- Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia, ex ministro y ex candidato a gobernador interino.

9.- Diana Coq Toscanini, prestigiosa abogada veracruzana, y

10.- Jorge Winckler Ortiz.

De los generales del último personaje, ya los sabemos todos.

En fin, ¿podrá el ejecutivo planchar al legislativo en esta designación?

Ya la veremos.

Sin embargo, por lo que se ve, la posible llegada de Winckler a la FGE no será en un lecho de rosas.

Esperemos a ver qué pasa. E-mail: [email protected]