ABEL CADENA PEREZ

CATEMACO, VER.-

NOVIEMBRE 30 2016.

EL COMERCIO callejero sin ley ni control, en el turístico municipio de Catemaco la gran mayoría que se dedica al comercio informal son “golondrinos” que llegan de otros municipios a realizar su vendimia honradamente aunque obstruyendo la vía pública, calles y banquetas secundados en ese tenor en franca rebeldía competitiva por comerciantes establecidos que también hacen de las suyas han apoderado de algunas céntricas arterias de esa mágica cuidad amen que estacionan sus vehículos particulares frente a sus respectivos negocios y juntos con los comerciantes “Golondrinos” forman un caos vial y peatonal del que Dios padre nos agarre confesados, exponiendo la vida de quienes por necesidad transitan por esas céntricas arterias, las autoridades municipales, tránsito del estado no han hecho nada ante esta anómala situación vial no les importa llegar a un objetivo toral sano, que es el de proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos catemaqueños, no les importa por lo que les producen económicamente los comerciante ambulantes, es una burla que solo ciertas calles del centro de la cuidad fueron maquilladas y escasos 200 metros hacerlos de un solo sentido para tener una mayor vialidad vehicular y peatonal, una burla porque solo ha servido para que el caos impere aumento el número de “Golondrinos” y de tendajones, fondas, taquerías, piqueras, y el poco espacio que queda de dichas calles lo han tomado de manera ilegal como estacionamiento particular y el peatón que se chingue resulta imposible transitar por el centro de la cuidad mágica, mientras tránsito y el municipio reciben su “cuota de piso” Diariamente.