Con la legítima defensa no se trata de armar a la sociedad: abogada

XEU | Veracruz, Ver.— La abogada Fidelia Henández Rodríguez, en entrevista para “Periodismo de Análisis” se refirió a la legítima defensa, es decir que en Veracruz no habrá sanción a quien prive de la vida en defensa propia.

“No se trata de un permiso para cualquiera que se meta a domicilio lo vayas a privar de la vida (…) Hay que estar consciente que debe de ser una amenaza y si hay una amenaza en contra de nuestros bienes propios y ajemos en deber de proteger estaría justificada esa agresión o contraataque”, dijo.

Y agregó: “Legítima defensa no opera si son bienes colectivos o públicos, es exclusivamente en bienes personales, privados, por defender la vida, el patrimonio; pero no aplica que si voy por la calle y te insultan vas a matar, no aplica”.

“Legítima defensa es dentro de la morada exclusivamente, no significa que se piense en armarse (…) Es un permiso para que por su propia cuenta puede defenderse más no quitar la vida”.