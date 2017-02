“Con tu firma tú mandas”: Tavo Pérez

Agradece el aspirante a la candidatura independiente, el creciente apoyo para consolidar este proyecto.

Comunicado de PRENSA / San Andrés Tuxtla, Ver.— Agradecido por el creciente respaldo para consolidar el proyecto independiente, el aspirante a la candidatura de San Andrés Tuxtla, Tavo Pérez, reiteró que el poder para conseguir un cambio, está en las manos de cada firmante que respalda este proyecto ciudadano y sin jefes políticos.

“Estamos a poco de la meta y me enorgullece ver que la gente comparte esas ganas de que el cambio se dé sin colores partidistas ni jefes políticos, aquí el único jefe debe ser el pueblo y por primera vez la gente va a elegir un candidato con su firma”, dijo Tavo Pérez.

En sus recorridos por la geografía sanandrescana, el aspirante a la candidatura independiente ha coincidido con el malestar ciudadano por el ambiente de corrupción, impunidad y mentiras, en el que se desarrolla el actual gobierno municipal, por eso agradeció que hagan válido el poder de su firma y se pronuncien por respaldar una propuesta ciudadana y verdaderamente emergida de la voluntad popular.

“Hay gente que busca confundir, pero ya no es fácil engañar al pueblo, me da gusto constatar el despertar ciudadano en cada firma de apoyo que ustedes nos brindan, porque en este proyecto vamos todos juntos, San Andrés es un pueblo de gente luchadora y con ganas de progresar, juntos podemos y con tu firma así será”, afirmó el aspirante a la candidatura independiente.

En su gira por las comunidades de Benito Juárez, Cerro Amarillo y Los Pinos, Tavo Pérez sigue sumando firmas de respaldo cerca a concluir la meta para conseguir la candidatura independiente.