Confirma Tavo Pérez la renuncia de Yeri Belli como suplente

“Lo reitero y lo cumplo, en esta forma de hacer política, su firma, su voz y su opinión, tienen poder”, asegura el aspirante a candidato independiente, quien recibió la renuncia de Belli Andrade.

Comunicado de PRENSA / San Andrés Tuxtla, Ver.— En los días pasados, Yeri Belli Andrade presentó su renuncia como suplente en la fórmula del aspirante a la candidatura independiente a la alcaldía de San Andrés, Tavo Pérez Garay, luego de que los señalamientos contra su persona, se hicieran del conocimiento de quien encabeza este proyecto independiente.

“Hoy, les hago un anuncio importante, en mis recorridos me han comentado sobre situaciones legales que enfrenta a quien nombré como mi suplente: Yeri Belli Andrade. Lo reitero y lo cumplo, en esta forma de hacer política, su firma, su voz y su opinión, tienen poder, por eso, hemos acordado que Yeri no sea más mi suplente, el ya está de acuerdo y ya firmó voluntariamente su renuncia para atender sus asuntos personales”, detalló en entrevista Tavo Pérez.

El aspirante a la candidatura independiente a la alcaldía de San Andrés Tuxtla, dijo que como político es un ser humano que se puede equivocar, pero que sabe corregir a tiempo y una vez enterado de los señalamientos, ha hecho caso a la voz popular separando del proyecto a Yeri Belli.

“Ya no hay espacio para los que se sienten todo poderosos, reyes o faraones que mienten y roban, el poder es tuyo, el poder está en tu firma y juntos podemos, en cada comunidad, la disposición de los habitantes fue inmediata, firmando al instante para respaldar este proyecto que significa el cambio verdadero y de manera histórica, sienta las bases del primer proceso en el que el pueblo elegirá con su firma a quien aspira a la candidatura”, afirmó el aspirante a la candidatura independiente.

Pese a que la renuncia se realizó la semana pasada y se ha venido informando de ello a quienes han respaldado con su firma este proyecto independiente, aún no definen quien será el que ocupe esta posición en adelante, sin embargo Tavo Pérez afirmó que la prioridad es elegir bien, pues en esta fórmula solo tendrán cabida quienes puedan someterse al escrutinio público sin tener señalamientos negativos.