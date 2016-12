Control en el ambulantaje: Ortega Vergara

Juan Carlos Absalón | San Andrés Tuxtla, Ver.—Con la llegada de diciembre y sus fiestas religiosas con peregrinos y representaciones masivas de “inditos” y demás, el ambulantaje se incrementa y llegando comerciantes de otros puntos de la República Mexicana a vender sus productos, y con ello la invasión al primer cuadro de la ciudad.

Al respecto nos comentado el profesor Lorenzo Mauricio Ortega Vergara, director de Gobernación municipal, que hacen las autoridades municipales en consecuencia.

“Creo que es necesario puntualizar una cosa, Gobernación sí da permisos; por ejemplo, a la fecha tenemos 8 espacios destinados para la venta de trajes de inditos. El período de tiempo que se les permite es del 1º, hasta el 12 de diciembre y desaparece…

“Pero también hay otro tipo de eventos donde nosotros otorgamos el permiso; son aquellos que vienen a vender el muñequito, las figuras que se utilizan en nacimientos, y esos también llegan y se ubican el 1º de diciembre y se retiran el 24 de diciembre…

“Ahí tenemos, nada más 2 espacios, y 8, llevamos 10; y hay otros espacios que se dan para aquellos que vienen a la venta de la famosa flor de Nochebuena y de los pinos; tenemos uno que se ubica aquí por Venustiano Carranza y 3 más por el Boulevard 5 de Febrero, para ser más exactos frente a la ESBIO…

“Y esos son los permisos que nosotros otorgamos, que ya ha sido una costumbre; aquí no hay gente que se dedique a la venta de los trajes típicos, ni de lo que ya mencionamos. Esta gente tiene años que viene, entonces siempre se les otorga el mismo espacio y es por tiempo limitado…

“Y lo otro, mucha gente llega en esta temporada con la venta de bufandas, guantes y otras cosas más, a ellos no les damos permiso para establecerse en lugar fijo, a ellos no les otorgamos permiso porque son de ese tipo de vendedores que después tiende a quedarse, por eso no les otorgamos esos permisos…

“Sí se les cobra por la comercialización de sus productos, que no lo cobramos nosotros, lo cobra Tesorería… Pero no les otorgamos permisos porque se pueden quedar y les exigimos que nos respeten el primer cuadro de la ciudad…

“Les pedimos, les insistimos; ustedes nos han visto bajando carretilleros de las banquetas, andamos bajando carretilleros del parque, que son espacios que no son propios de los vendedores e insistimos, pero también ellos se aferran y llegará el momento en que nos asista el principio de autoridad que nos otorga por Ley que ante la negativa del desalojo de un área que es exclusiva del visitante a lo mejor lo tengamos que retirar como lo hemos hecho en otras ocasiones donde se les ha levantado la mercancía, nunca al vendedor…

“Y posteriormente cuando se les aplica el correctivo, tienen que acatar órdenes y se les regresa la mercancía sin cobro alguno, —aclaró—, muchos han manejado que se detiene al vendedor, ¡no!, ¡nunca!… Mucho se ha manejado que se les cobra 1 mil 500 pesos de multa para que se les regrese la mercancía, ¡no!, ¡nunca!…

“Eso no se hace, lo único que se les hace, a veces, es aplicar el correctivo levantando la mercancía que ellos traen”.

Se aplica el Bando de Policía y Buen Gobierno.