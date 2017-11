Critican dirigentes del PRI en distrito 24, pasividad de Renato Alarcón Guevara

El ex delegado priista en el proceso del año 2016, reconoció que hay un riesgo latente de que los inconformes se vaya encauzados a otra fuerza política y dejen descubierto al tricolor el próximo año.

El Coordinador General de “Expresión Democrática” y fuerte aspirante a la Diputación Local por el distrito 24 con cabecera en Santiago Tuxtla, Vicente Luna Hernández, criticó la pasividad del Comité Directivo Estatal del PRI y su dirigente Renato Alarcón Guevara frente al comicio del 2018, lo que ha provocado que nuevas corrientes al interior de este partido florezcan para participar.

“Vemos a un dirigente del PAN que está caminando, a un aspirante de este partido que está llevando a cabo sus recorridos y en el PRI es necesario que el Comité Directivo Estatal y los comités Municipales caminen”, reclamó.

“No hay operatividad política que unifique, convoque u organice a todos aquellos que de una u otra manera han fortalecido al partido, en “Expresión Democrática” estamos buscando a todos aquellos que han participado a las filas del PRI, pero lo más importante es que gente que nunca ha militado en este partido hoy tengan un espacio de participación”.

Luna Hernández, señala que se está encargando de reunir a los olvidados, a los que pertenecen a corrientes distintas al PRI para reagruparlos e incluso, ir en la búsqueda de ex dirigentes municipales del tricolor y ex agentes municipales que han sido olvidados por la dirigencia estatal.

“El 20 de julio en conferencia de prensa, el presidente del PRI en Tlacotalpan Francisco Gutiérrez Hernández señaló la situación real de cómo están los comités municipales”.

Y abundó que las inconformidades crecen en municipios como Isla donde por ejemplo citó que el presidente del Revolucionario Institucional Noé Bautista, así como la ex secretaría general del PRI en este mismo municipio Maricela Gómez Morena, han fortalecido Expresión Democrática para poder participar, ya que advirtió que los priistas con trabajo social no son tomados en cuenta y olvidados por el actual dirigente estatal.

Al acudir a una reunión convocada por el ex priista y ahora regidor electo del Partido del Trabajo (PT) por Santiago Tuxtla Crescencio Rascón Cobos, señaló que él es un claro ejemplo de la nula participación que da el PRI, y la migración forzada a otra fuerza política.

“Vemos con tristeza la pasividad del Comité Directivo Estatal, que se refleja en los comités municipales, ahora estamos en busca de los ex dirigentes para involucrarlos y darles capacitación electoral, porque hemos nacido por una inconformidad, una molestia y preocupación”, reiteró.

Frente a representantes de diferentes colores partidistas, Luna Hernández se dijo dispuesto a dialogar en mesas donde sea invitada “Expresión Democrática”.

“Estar con diferentes actores políticas no significa que no podamos confluir en algún punto, se trata de que dialoguemos y sobre todo para saber que vamos hacer para participar de manera activa en la política social de Veracruz”, concluyó.