“De aprobarse licencia a Duarte, interino deberá garantizar transparencia e imparcialidad”: Diputado Tavo Pérez

Afirma el Diputado por el Distrito de los Tuxtlas que debe analizarse la solicitud de licencia y que toda persona que sea señalada por instancias legales, deberá comparecer.

Cuenta pública no ha sido revisada por la Legislatura debido a tiempos marcados por la Ley de Fiscalización, afirma Pérez Garay.

Legislatura ya había llamado a Secretario de Finanzas a explicar desorden financiero.

Comunicado DCS / Xalapa, Ver.—El aún diputado en funciones, por el Distrito de Los Tuxtlas, licenciado Octavio Pérez Garay, afirmó en entrevista radiofónica que se someterá a análisis la LICENCIA que solicita esta tarde (ayer miércoles 12 de octubre del 2016), el Gobernador Javier Duarte de Ochoa, y señaló que de ser viable se deberá escoger a un interino por los 48 días de gobierno restantes, que garantice transparencia e imparcialidad en la revisión de las Cuentas Públicas que tienen señalamientos.

Respecto de la decisión de Duarte de Ochoa de solicitar su separación del cargo, afirmó que a muchos les tomó por sorpresa.

“Es algo que nos toma por sorpresa a todos, pero es un acto de responsabilidad, el gobernador está siendo señalado en unas investigaciones de la Procuraduría General de la República y pide separarse del cargo para poder atenderlas, lo que creo yo que no es correcto, es hacer las cosas abruptamente, y nos queda a nosotros como Congreso del Estado la responsabilidad, primero de analizar la petición de licencia, otorgarla si es que estamos de acuerdo, y en segundo término, otorgar el nombramiento de quien sería el gobernador interino por los próximos 48 días”, dijo el entrevistado.

Pérez Garay afirmó que el nombramiento de un interino, es una decisión propia del Congreso del Estado, y se convoca ante ello, a una sesión extraordinaria, de parte de la Junta de Coordinación. “Estaremos muy al pendiente, de hecho estaré participando y al pendiente de este proceso”, apuntó.

El legislador tuxtleco añadió que “bien vale la pena aclarar que la Ley de Fiscalización que nos rige en el Estado, tiene un periodo de tiempo para hacerse efectiva, y es posterior al ejercicio, por ejemplo apenas a principios de este año, revisamos el ejercicio 2014, pero gracias a una modificación que hicimos desde la actual Legislatura, conseguimos que los tiempos se acortaran, para evitar que cuando se revisaran o se fiscalizaban los recursos ejercidos, regularmente los funcionarios ya no estaban en el cargo, haciendo complicado el proceso de rendición de cuentas y el esclarecimiento cuando surgían señalamientos”.

Sin embargo, dijo que apenas están por revisar lo correspondiente al Ejercicio 2015, y aunque él no formo parte de la Comisión encargada de esas diligencias, como diputado la comisión asignada emite un dictamen que en su momento se hará del conocimiento de toda la Legislatura para que los demás diputados analicen si están de acuerdo o no con el dictamen final.

“El gran desorden financiero que está actualmente generando la polémica, apenas esta turnado a revisión, obedeciendo a tiempos legales vigentes y acordes con la Ley de Fiscalización, diez meses después de que se cerró el ejercicio. He leído a través de la prensa y me he enterado a través de la prensa que los compañeros de oposición que acusan que no hay claridad en la presentación de esta información, no estoy del todo enterado porque no formo parte de esta comisión, y aún no se nos turnan observaciones ni dictamen previo, sin embargo hoy estaremos analizando eso en el Congreso”, explicó.

Tavo Pérez afirmó que su voto ante la solicitud de licencia de Javier Duarte, obedecerá a las condiciones en que esta sea factible, siempre que con esta separación del cargo, se atienda al bien común de los veracruzanos y las finanzas públicas.

“Quiero que quede bien claro que, desde el momento que fui elegido, me comprometí a responderle a la gente del Distrito de San Andrés y lo voy a hacer, voy a actuar con toda responsabilidad, vienen momentos muy complicados para el estado, momentos en los cuales nosotros los legisladores tenemos la oportunidad de sentar las bases de lo que será el futuro inmediato de Veracruz…

“De entrada el nombramiento, en caso de que se otorgue la licencia al gobernador Javier Duarte, de nombrar al gobernador interino que será nombrado por la mayoría calificada es decir que tenemos que estar de acuerdo al menos dos terceras partes de los diputados que conformamos el congreso para dar el nombramiento a esa persona”, señaló.

Por eso el Legislador reiteró que quien se nombre para gobernador interino, debe ser alguien que “asuma el cargo con responsabilidad y que venga muy dispuesto al esclarecimiento de las cosas, con transparencia e imparcialidad, debe garantizar que viene a poner orden, a darnos tranquilidad y seguridad a todos los veracruzanos”.

Explicó que año a año, “el gobierno propone un presupuesto, lo presenta al Congreso del Estado, este lo analiza, hace adecuaciones, o en caso de ser viable lo autoriza, y es la base sobre la cual se tiene que trabajar durante el ejercicio fiscal, nosotros contamos con que se va a aplicar en la manera en la que se autorizó, sin embargo podría ser el caso de que haya un desorden financiero por no haber seguido al pie de la letra el presupuesto autorizado tal como se etiquetó”.

Dijo que es importante añadir, que desde que iniciaron los señalamientos, los diputados alzaron la voz y pidieron al Secretario de Finanzas y Planeación que explicara lo que sucedió con el presupuesto 2015. “Pedimos desde hace tiempo al Secretario de Finanzas que explicara por qué tanto problema, por qué de un tiempo a la fecha mucha gente se ha quedado sin cobrar, por qué de unos años a hoy venimos arrastrando problemas financieros. Creo que es momento de ponernos enérgicos, es momento de determinar y establecer bien las cosas y que se nos de la información adecuada para saber que ha pasado, es un grave problema derecho adquirido no pueda ser devengado como es el caso de proveedores, maestros pensionados y todos a los que se les debe y están con la zozobra si esta quincena por fin van a cobrar”, comentó.

El diputado descartó que su postura sea un desmarque político, por el contrario afirmó que en los partidos políticos como en las grandes familias hay de todo, no obstante lamentó que en la forma de hacer política, haya fallas notables de varios funcionarios y militantes de algunos partidos, reiterando que su postura personal es a favor de la rendición de cuentas y la transparencia, sin que esto signifique confrontación política.

“El poder legislativo se dedica a hacer leyes, los que ejecutan los recursos son en este caso el Gobernador, Secretarios de Estado y Presidentes Municipales”, dijo.

Respecto a la solicitud de licencia afirmó que deberá ser analizada, sin embargo apuntó que quien sea señalado o esté bajo investigación, debe deslindarse con las medidas probatorias necesarias y afrontar las denuncias, y en caso de ser culpable asumir la sanción o en caso contrario esclarecer los hechos para demostrar su inocencia.

Pidió a la ciudadanía el voto de confianza pues dijo que votará privilegiando el interés ciudadano y la legalidad. Por otro lado negó que como legislador pueda sentirse culpable o partícipe del desorden administrativo, pues como legislador no ejecuta los recursos.

“No soy comparsa, porque no he actuado al igual que los demás, he mantenido un constante caminar por todo mi distrito y sus zonas rurales, he sido el diputado que más ha gestionado y legislado en beneficio de la ciudadanía, jamás he sido comparsa, siempre he actuado de manera independiente”, concluyó el legislador.