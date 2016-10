De cara al pueblo, Tavo Pérez rindió Informe de Labores Legislativas

“Veracruz ha entrado en la etapa de la transformación y el cambio democrático, el mensaje hay que entenderlo, no más mentiras” expresó el diputado.

Además de su labor legislativa, contribuyó al desarrollo comunitario y a obras en rubros de salud, educación y deporte, donando material para mejoras en la infraestructura.

De cara al pueblo y como parte de un acto de transparencia y rendición de cuentas, el Diputado Local por el Distrito XXV, Octavio Pérez Garay, rindió su Informe de Labores Legislativas, Gestiones y Acciones, a unos días de concluir el periodo para el que fue electo.

El evento contó con una nutrida concurrencia, que sumó a Agentes y Sub Agentes Municipales, regidores del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Alcaldes del Distrito y funcionarios de Gobierno entre los que destacaron los alcaldes de Ángel R. Cabada, Santiago Avendaño Barrios y su esposa la señora Silvia Vergara García, así como el Alcalde de Saltabarranca, Vinicio Mojica, el Subsecretario de Desarrollo Educativo de la SEV, Nemesio Domínguez Domínguez, y el Gobernador Interino Flavino Ríos Alvarado, quien enfatizó que su presencia, además de obedecer a sus funciones de gobierno, eran la cordial correspondencia a la amistad que sostiene con la familia Pérez Garay y que data de los tiempos en que fue alcalde de San Andrés Tuxtla, don Octavio Pérez González, fallecido padre del Diputado.

“Desde pequeño y más cuando me eligieron con su voto como diputado local, sabía muy bien que toda responsabilidad política o popular debe legitimarse, no solo de palabra, sino con acciones; por ello me aboque al quehacer legislativo y de gestión, a cumplir con el trabajo constante, para resolver necesidades planteadas por la sociedad” dijo en su mensaje político el Diputado a quien afectuosamente, la gente reconoce más como Tavo Pérez.

Reconoció que gran parte de las obras que acompañaron su labor legislativa en los rubros de Educación, Salud, Deporte, Asistencia Social, Desarrollo Comunitario y Gestoría, fue gracias a la labor conjunta y la disposición de los ciudadanos de corresponder a los apoyos que entregó, con su participación directa, ya fuera en mano de obra u organizativamente.

“Agradezco a los miles de ciudadanos que sumaron a trabajar unidos en obras concretas, ustedes saben que nunca he confundido el compromiso de trabajo, con la promesa fácil que vende al instante, pero que nunca se cumple. Eso lo tengo muy claro”, dijo, haciendo alusión a la política de algunos funcionarios, que se queden solo en la propuesta pero no concluyen los hechos.

“Soy un hombre coherente que sabe dar valor y credibilidad a la palabra, por eso logramos establecer una relación directa y cordial, pero sobre todo efectiva, sin papeles de por medio; me siento muy satisfecho de los que con el dialogo y el trabajo, hicimos juntos” reconoció el diputado ante su pueblo.

Agradeció además entre otras cosas, las facilidades del gobierno municipal de San Andrés Tuxtla, que ante las carencias en alumbrado público, le permitieron cubrir rezagos en algunas colonias donde el Diputado donó los focos para el alumbrado y el personal de servicios municipales se dispuso amablemente a colocarlas.

“Agradezco al alcalde Manuel Rosendo Pelayo, que el personal de alumbrado público, le diera prontitud a las peticiones de los vecinos, donde entregué más de 300 focos”, puntualizó.

El joven legislador resaltó que pese a que San Andrés Tuxtla, cabecera distrital, es el municipio con mayor número de habitantes, atendió sus problemas y se dio a la tarea de servirles, y refrendó que su compromiso y cercanía seguirán patentes con su gente y su pueblo. Además, dijo que en su andar ha sido testigo de los cambios que exige la sociedad en la política actual y que se han visto reflejados en los más recientes procesos electorales.

“Veracruz ha entrado en la etapa de la transformación y el cambio democrático, la sociedad contemporánea y los veracruzanos hemos propiciado una transición democrática en el reciente proceso electoral; el voto mayoritario indicó lo que Veracruz quería y de lo que ya está cansado. El mensaje hay que atenderlo, como servidores públicos, debemos brindar las condiciones necesarias para el desarrollo y crecimiento de cada uno de los veracruzanos”, reiteró Tavo Pérez quien señaló además, enérgicamente, que la gente está harta de mentiras y es tiempo de que los servidores públicos devuelvan el valor a la palabra comprometida.

Tavo Péres se dijo convencido de que para los veracruzanos y para los municipios del distrito deben venir tiempos mejores y aseguró que a partir del próximo mes, la sexagésima cuarta legislatura del congreso del estado, contará con una composición de fuerzas equilibradas, lo que implicará nuevas y variadas formas de diálogo para lograr los consensos.

Para ello, señaló, el Gobierno de Veracruz y el congreso serán determinantes y deben ser garantes, de que los municipios continúen por la senda del progreso.

“Le deseo el mayor de los éxitos a la nueva administración que encabezará el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, porque tengo claro, que si a él le va bien, al estado le va bien y nos irá bien a todos”, aseveró Tavo Pérez.

En la glosa de su informe, el legislador dio a conocer que además de sus intervenciones en tribuna, las propuestas e iniciativas de ley que hizo y su gestoría como representante popular, recorió la geografía de su distrito, desde zonas rurales hasta colonias populares, dejando a su paso su contribución personal para obras del ramo educativo, mejoras en caminos y vialidades, espacios deportivos, el desarrollo comunitario en Casas Ejidales, Agencias Municipales, Casas de Salud, incluyendo además templos e iglesias de todas las religiones, así como campañas de salud, contribución directa al alumbrado público con la donación de lámparas ahorradoras, aunado a la donación de mobiliario y equipo como pantallas y computadoras para escuelas de la región.

Finalmente con acciones concretas y de frente al electorado que lo eligió por el periodo de tres años como legislador, Tavo Pérez cumple en el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas.