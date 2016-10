DECIDOR DE PALABRAS P0R RAMIRO CARDENAS ACUA

Cuesta Amarilla celebra Fiestas a San Francisco

Con la puntualidad que caracteriza al presidente municipal, ingeniero Manuel Rosendo Pelayo, ayer este hizo acto de presencia en calidad de invitado de honor en la comunidad Cuesta Amarilla, donde como cada año se celebran las fiestas de San Francisco. Vale la pena afirmar que la primera autoridad municipal se vio rodeado de feligreses ya que el festejo empezó con una misa en la que fue notoria su presencia en la iglesia de la comunidad.

Es común que la fe religiosa que envuelve a los tuxtlecos se haga manifiesta en este tipo de celebraciones, donde también se manifiesta la alegría con el tradicional “palo encebado”, carreras y tal vez por influencia del reciente “Festival de Globos 2016” los niños de esa comunidad intentaron poner su granito de arena soltando pequeños globos, el Decidor de Palabras” sin dar sus generales fue identificado y tratado con respeto por esa gente amable que no usan bloqueador solar cuando siembran el maíz, el frijol y otros productos; obviamente después de la misa todos los asistentes degustaron de la comida típica regional.

Al conversar con mi tocayo el ex agente municipal Ramiro Malaga comentó que su comunidad a diferencia de otras no tiene tope muy conversador también afirmó que el progreso de Cuesta Amarilla se debe a que los jóvenes cruzaron las fronteras para alcanzar el sueño americano…y lo lograron; continuó la conversación de tal forma que abordó lo político, que coincidencia, momentos antes de dirigirme a Cuesta Amarilla, este servidor con la agradable compañía de Guadalupe Mínquiz Jara y su inseparable esposa Sobeyda en céntrico café abordamos como es costumbre también el tema político, son los días en que las palabras tanto de la zona urbana como de las comunidades coinciden, sobre todo en que los verdaderos políticos ya no existen eso si todos quieren ser salvadores del mundo en que vivimos.

En resumidas cuentas la sociedad cambió tras la derrota de un priista y el avasallador triunfo de un panista como Miguel Ángel Yunes Linares.