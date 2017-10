Denuncian actos de amenazas e intimidaciones en colonia antorchista de Catemaco

Aseguran habitantes de dicha colonia la participación de elementos de la Fiscalía General del Estado.

Juan Carlos Nevárez Rojas | Catemaco Ver.— Representantes del Movimiento Antorchista en la Región de Los Tuxtlas denunciaron este miércoles 25 de octubre haber sido víctimas de intimidaciones y amenazas por parte de una persona de nombre Óscar Chagala, así como elementos de Servicios Periciales que lo acompañaban, por lo que hicieron esta denuncia pública por lo que pueda resultar de esta situación.

“Queremos denunciar públicamente que el día de hoy alrededor de las 11:30 horas fuimos víctimas de una arbitrariedad, por parte de personas de servicios periciales, fue un vehículo que se presentó el día de hoy con dos personas supuestamente viniendo de la fiscalía, acompañados de un señor de nombre Oscar Chagala, quienes vinieron a importunar a varios de los compañeros que habitan esta colonia, este señor Oscar Chagala no habita esta colonia, nunca ha vivido en esta colonia, no ha pertenecido nunca al movimiento antorchista y acusa a la organización y a la licenciada Deborah Minquiz de haberlo despojado de un terreno que nunca ha poseído, precisamente porque él no aparece en ninguna de las listas de afiliación del movimiento y mucho menos de la colonia”, aseguró en entrevista la licenciada Bianca Janeth Cañete Zavaleta, líder regional del Movimiento Antorchista en Los Tuxtlas.

En rueda de prensa con medios locales y estatales la representante regional del movimiento antorchista acompañada de la líder del movimiento en Catemaco Deborah Mínquiz, así como el Ingeniero Edgar Temich Zapot titular de asuntos rurales, denunciaron públicamente dicha situación que se presentó en la colonia Manuel Serrano Vallejo, misma que es habitada por miembros de dicho movimiento.

Los quejosos afirmaron que al citado lugar arribó la persona identificada como Óscar Chagala, a quien desconocen como miembro de su organización, quien se hacía acompañar por elementos de Servicios Periciales dependientes de la Fiscalía General de Justicia, mismos que comenzaron a tomar fotos a tres viviendas de la colonia, así como a grabar videos, situación que llamó la atención de los colonos por lo cual al cuestionar a dichos personajes sobre su presencia reaccionaron de manera violenta, especialmente el personaje señalado como Óscar, quien asegura fue despojado de un terreno injustamente, situación que dijeron los antorchistas es completamente falsa.

“Esta colonia nace porque en el municipio de Catemaco existe un problema grande de vivienda, antorcha lucha por este predio y es así como nace esta colonia, hemos repartido 329 lotes para 329 familias, pareciera que siempre que antorcha trae el progreso a esta colonia, pareciera que siempre aparece esta persona, manipulada claramente por algún grupo político, sabemos que se han estado oponiendo al progreso de Catemaco y obviamente de esta colonia, en donde le hemos dado lotes a personas de muy escasos recursos, como para que venga este sujeto a decir que fue despojado cuando no es parte de la misma”, aseguró por su parte la Licenciada Deborah Mínquiz, líder del movimiento en Catemaco.

Dicha denuncia fue expuesta, aseguraron los quejosos, con la intención de la Fiscalía del Estado tome cartas en el asunto, pues no es posible que sus elementos se presten a este tipo de situaciones, afirmando que el supuesto demandante no tiene nada que ir a hacer a su colonia y que durante la mencionada agresión incluso llegó a empujar a algunos habitantes de esa colonia, además de que los grababa con su celular, por ello afirmaron realizar dicha denuncia pública antes de proceder legalmente, de igual manera hicieron responsable a la persona señalada por cualquier situación o agravio que pueda ocurrirles a ellos o a cualquier miembro de su movimiento.

Luis Manuel Toto Polito | Catemaco, Ver.— Integrantes de la colonia antorchista “Manuel Serrano Vallejo” en Catemaco, denunciaron en medios la presunta amedrentación del que fueron objeto tres familias la mañana de este miércoles.

La dirigente del frente popular Deborah Mínquiz, en conjunto con la dirigente seccional en Los Tuxtlas Blanca Cañete Zavaleta y el dirigente del Frente Campesino Edgar Témich, informaron que alrededor de las 11:00 horas elementos identificados como de servicios periciales adscritos a la delegación de San Andrés Tuxtla, se presentaron al lugar encabezados por quien es reconocido como Óscar Chagala, y quien amedrentó y amenazó a tres familias.

Al percatarse que tomaban foto a sus hogares e incluso lo realizaba el personal de la dependencia judicial, dispusieron cuestionar que ocurría sin recibir información alguna.

“Óscar Chagala sostuvo que lo habían despojado de un terreno”, mencionó la líder Deborah Mínquiz.

Se les pidió una acreditación a los presuntos ministeriales y no la mostraron, tampoco prestaron atención a las preguntas que Antorcha Campesina realizaba, señalaron las declarantes.

“incluso le preguntaron a los compañeros que quien les dio el terreno”, mencionó por su parte la dirigente seccional Blanca Cañete Zavaleta.

Para los integrantes de antorcha campesina se trata de acciones que atentan contra la paz interior de la colonia, que fue constituida hace cuatro años y que se adquirió por un costo de 12.5 millones de pesos con el apoyo del gobierno del estado anterior.

Se trata de 329 lotes que han sido dispuestos en 9 hectáreas y media de terreno, que se consiguieron junto a patrimonio del estado, y que actualmente se encuentran en proceso de regularización.

Los líderes de antorcha campesina responsabilizaron en primer término al gobierno del estado en turno por lo que pueda ocurrirles, incluyendo a sus líderes, ya que, para ellos, las instituciones de justicia son utilizadas para apoyar a personas que no son reconocidas entre los colonos antorchistas, y que pueden llegar a desestabilizar la paz que existe en este lugar.