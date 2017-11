Detenidos con 180 bolsitas con marihuana

A los inculpados, presuntamente también se les habría encontrado un arma de fuego y un auto robado

Germán Méndez Rodríguez / Hueyapan de Ocampo, Ver. – Elementos de la Policía Estatal con base en San Andrés Tuxtla, detuvieron en la localidad de Juan Díaz Covarrubias, a seis sujetos en posesión de 180 bolsitas con marihuana, un arma de fuego, calibre 9 milímetros y un vehículo con placas sobrepuestas y reporte de robo.

La detención se llevó a cabo a un costado de la gasolinera que se ubica entre la localidad de Juan Díaz Covarrubias y la cabecera municipal de Hueyapan de Ocampo, donde elementos policíacos tenían instalado un filtro de seguridad.

Sobre la carretera federal se percataron que, el conductor de un vehículo marca Nissan, tipo Versa con placas de circulación XX25873, se desplazaba a alta velocidad, por lo que le dieron alcance y solicitaron a los tripulantes que descendieran de la misma.

Tras realizarles una revisión a todos ellos, les encontraron entre sus pertenencias 180 bolsitas nylon conteniendo mariguana, hallando en el interior del vehículo un arma de fuego, calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido con ocho cartuchos.

Al revisar el estatus de la unidad en la base de datos del Registro Público Vehicular (REPUVE), se percataron que las placas que traía puestas, correspondían a otro vehículo, siendo las originales YHL8585 y la cual cuenta con reporte de robo con fecha 15 de noviembre del año en curso.

Ante esta situación, todos los tripulantes fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad correspondiente, por la responsabilidad que les resulte.

Los detenidos fueron identificados como Daniel C. C.; Wilber C. A.; Jorge Antonio R.T.; Francisco H. L.; Isauro S. Z. y Diego Aman V.