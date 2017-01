Detienen a 12, y aseguran 16 vehículos, 2 auto-tanques, 78 bidones de gasolina y armamento1

Agencias / Oluta, Ver.— El titular de SSP, Jaime Telléz Marié y el FGE, Jorge Winckler Ortiz, recorrieron la zona, bajo un fuerte operativo de seguridad.

A diez minutos del rancho “Casa Blanca”, donde el pasado 20 de enero, la Policía Estatal, desmanteló una banda dedicada al robo y trasiego de combustible, se encuentra la primera toma clandestina de donde extraían el hidrocarburo a doce minutos, se encontró otra toma clandestina, en ambos casos no rebasan el metro de profundidad.

La toma más cercana, que está a diez minutos, se ubica en un predio a lado del rancho del ex regidor de Oluta, Vicente Obregón Pérez, hijo del ex alcalde acayuqueño Vicente Obregón Velard; la otra se encuentra en 12 minutos más adelante, en un rancho cuyo propietario se resguardan sus generales para no entorpecer el debido proceso, ambas en Loma Central, localidad de Texistepec.

“Casa Blanca”, era propiedad del ex director de la CAEV en Acayucan, quien murió el pasado 14 de enero del presente año, seis días antes del operativo que realizó el Grupo Coordinación Veracruz, según el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Veracruz, Jaime Téllez Marié, ahí se incautaron 16 unidades motrices; tres taxis, dos pipas con capacidad para 20 mil litros, además de 40 mil 160 litros de combustible; 5 armas de fuego largas y 2 cortas, así como se detuvieron a 12 personas.

El predio, que se ubica a dos minutos de la localidad de Tenejapa, perteneciente al municipio de Oluta, está a las orillas de las vías del tren, se encuentra resguardado por la Policía Estatal.

Este martes, Téllez Marié, acompañado del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) Jorge Winckler Ortiz, recorrió el rancho “Casa Blanca”, dentro del mismo dieron una conferencia de prensa, donde señaló que el operativo se realizó derivado de una llamada anónima que recibieron, acusando que al interior había personas armadas.

Winckler Ortiz y Telléz Marié, recorrieron la zona, mediante un fuerte dispositivo de seguridad; el Fiscal, los elementos de la Fuerza Civil, cargaban en todo momento su mariconera, no permitían el acercamiento a ellos, cuando estuvieron en los predios donde se encontraba las tomas clandestinas, se ponían al rededor del par de funcionarios públicos.

En el interior se encuentran las unidades motrices, el combustible, los bidones, ropa nueva y ropa vieja, así como un cartón de cerveza, con botellas llenas y otras vacías, muebles de madera, consumidos por la polilla, el expediente de un juicio mercantil 1220/937 contra Patraca Automotriz S.A., de C.V., Calixto Patraca Ramón, ex alcalde de Acayucan y su esposa Teresa Lara de Patraca.

Los funcionarios estatales, acompañados de autoridades de la 29 zona militar con sede en Minatitlán, Policía Federal, delegación estatal del CISEN, miembros del Ejército Mexicano y la Armada de México, así como Arturo Meza Fuentes, sub director regional de la SSP en la zona sur, informaron a los medios, la detención y el proceso en el que se encuentra la investigación.





Comunicado Grupo de Coordinación Veracruz

Los 12 detenidos, entre ellos Dagoberto Peralta Méndez, ex precandidato a la alcaldía de Hidalgotitlán, a quien apodan “El Inge”, se encuentran en el penal Duport Ostión de la ciudad y puerto de Coatzacoalcos a disposición del juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz.

A los presuntos se les persigue los delitos de: portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano, Fuerzas Armadas y Fuerzas Aéreas; portación de arma de fuego sin licencia; posesión de cargadores de uso exclusivo del Ejército Mexicano, Fuerzas Armadas y Fuerza Aéreas; posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército Mexicano, Fuerzas Armadas y Fuerzas Aéreas, posesión ilegal de hidrocarburos.

Como parte del proceso de la impartición de justicia, Telléz Marié, informó que los tres propietarios de los taxis detenidos: 13 69 de Coatzacoalcos, 41 de Cosoleacaque y 73 de Acayucan, se les iniciará un procedimiento para la cancelación de las concesiones.

Así mismo en coordinación con la PGR, se realiza una acción de naturaleza civil, independiente a las acciones de carácter penal, un procedimiento para la extinción de dominio, previsto en una ley del mismo nombre, en su momento se iniciarán los trámites.

12 personas detenidas, 16 vehículos, 2 auto-tanques, 78 bidones de gasolina y armamento asegurado, fue el resultado del operativo realizado por el Grupo de Coordinación Veracruz en el rancho “Casa Blanca”, ubicado en la localidad de Tenejapa, municipio de Villa Oluta.

En base a estas acciones en conjunto para reducir al mínimo el robo y trasiego de combustible, elementos de las fuerzas federales y estatales aseguraron el pasado 20 de enero a las 13:30 horas aproximadamente:

– 5 armas largas (3 fusiles AK-47 y 2 fusiles AR-15)

– 2 armas cortas

– 3 cargadores calibre .223 CDP, de fusil AR-15

– 169 municiones calibre .762 x 51 de fusil AK-47

– 26 municiones .223 de fusil AR-15

– 8 municiones de .38 especial

– 70 bidones con capacidad de mil litros cada uno, a un 80% de su capacidad; 1 bidón de mil litros a un 50% de su capacidad, 3 bidones de 200 litros a un 80% de su capacidad, 4 bidones de 200 litros a un 30% de su capacidad, y 2 tambos con capacidad de 200 litros cada uno, todos ellos conteniendo hidrocarburo.

– 2 auto-tanques con capacidad de 23 mil litros cada uno, desconociéndose la cantidad de hidrocarburo que contienen.

– 16 vehículos, entre ellos 3 taxis a cuyos dueños se les iniciará el procedimiento para la cancelación de las concesiones: una camioneta marca Lincoln, una Dodge Journey, 2 Ford F350, una Honda CRV, una Ford Ranger, una Nissan X Trail, una Pick Up, un tractocamión marca Kenworth, un torton tipo pipa marca Freightime, 4 autos Nissan Tsuru, 1 Nissan Altima, y un Ford Mondeo.

Las 12 personas están internadas en el CERESO estatal Duport Ostion de Coatzacoalcos. Asimismo, se iniciará el procedimiento de extinción de dominio del rancho “Casa Blanca”.

Este fuerte golpe a la delincuencia se dio gracias al reforzamiento de los operativos de seguridad y de las labores de inteligencia en la zona del Grupo de Coordinación Veracruz.