“La UNESCO está convencida de que la educación es la piedra angular de un enfoque sostenible y eficaz de la prevención del VIH… La UNESCO se une a la Secretaría del ONUSIDA y a sus organizaciones copatrocinadoras en la conmemoración del primer Día Mundial de la Lucha contra el SIDA en la era de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.”

Irina Bokova, Directora General de la UNESCO

Las mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años de edad son especialmente vulnerables al VIH y cada semana 7.500 de ellas contrajeron por primera vez la infección durante el año 2015. Los estudios realizados en seis localidades de África oriental y meridional indican que, en la franja de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años, el 90 por ciento de las jóvenes de África meridional y el 74 por ciento de las de África oriental representaron el 90 por ciento del total de nuevas infecciones entre las adolescentes de 10 a 19 años de edad. Estas son algunas de las conclusiones del nuevo informe UN AIDS Get on the Fast-Track Report:The life-cycle approach HIV (solo en inglés), dado a conocer en vísperas del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA de 2016.

La tarea de abordar el alto riesgo y la gran vulnerabilidad de los adolescentes al VIH, en particular las niñas y las jóvenes, constituye una prioridad fundamental para la UNESCO. “Durante dos decenios, la UNESCO ha venido apoyando a los países en el fomento de los programas de prevención, mediante la labor orientada a promover la educación sexual de amplio espectro, así como a través de otros asuntos de salud importantes, tales como el fortalecimiento de la respuesta del sector educativo al uso ilícito de sustancias químicas y la prevención de la violencia escolar por motivo de género, identidad de género u orientación sexual”, declaró la Directora General de la UNESCO, la Sra. Irina Bokova.

Este enfoque figura en la nueva publicación de la UNESCO titulada Estrategia de Educación para la Salud y el Bienestar: Contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se ajusta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la Estrategia del ONUSIDA para 2016-2021, y que refleja el creciente reconocimiento de la importancia de los nexos entre la educación, la salud y el bienestar. La visión de la UNESCO de una acción de amplio espectro comprende también la prevención de la violencia por motivo de género, identidad de género u orientación sexual en los centros escolares. Estos temas se examinarán de manera más exhaustiva mediante la publicación, en diciembre de 2016, de la Global Guidance on School-Related Gender Based Violence [Guía mundial sobre violencia de género en las escuelas] y la celebración del Simposio Internacional sobre violencia y acoso escolar, que tendrá lugar en Seúl (República de Corea), del 17 al 19 de enero de 2017.