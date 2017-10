Divaj no se descarta por la local, pero primero se evaluará, asegura

Después de casi ocho años de haber sido colocado en un gobierno municipal como regidor por el antiguo partido convergencia ahora Movimiento Ciudadano, Divaj Díaz del Castillo no pierde la visión de querer ser diputado.

Luis Manuel Toto Pólito | San Andrés Tuxtla, Ver.-En la hazaña de intentar obtener un nuevo puesto de elección popular, el empresario sanandresino Divaj Diaz del Castillo, podría estar buscando ser candidato a la diputación local por el distrito 25 de Los Tuxtla, no obstante también confirma que primero tendrá que medirse y posteriormente saber si la ciudadanía lo respalda.

Al estar cumpliendo casi ocho años de haber sido colocado en un gobierno municipal como regidor por el antiguo partido convergencia ahora Movimiento Ciudadano, Divaj Díaz del Castillo no pierde la visión de querer ser diputado.

Recordemos que una vez ya fue candidato al mismo cargo por el partido del trabajo tras solicitar licencia cuando regidor, sin embargo los números no le correspondieron.

Quizá la inmadurez de hace unos años le provocó una anunciada derrota, pero incluso el vio este tema como una fortaleza, una importante experiencia, ahora los tiempos son distintos y llegó el momento de cobrar esas facturas que durante años estuvo guardando.

Y es que Divaj Díaz del Castillo, el mal llamado dulcero por mentes subdesarrolladas que no ven su potencial inversionista y emprendedor, ahora tiene en sus manos capital político que ha conquistado a más de uno en este ámbito, ha amasado un importante sistema de oferta y demanda que le ha funcionado gracias a su astucia y capacidad de negociación.

Incluso se habla que su imperio público está en crecimiento dentro y fuera de Veracruz, ya que viaja diariamente para lograr que su negocio sea prospero, es decir, sus logros no sólo los ha basado en la naturaleza humana del proteccionismo divino, sino en su voluntad para progresar.

Es por ello que no ha dudado en relacionar su vida empresarial con su vida política, ya que en cuestión de minutos el mismo ha confirmado que no se encarta para una diputación local, pero tampoco se desencarta, es decir podría o no estar, todo depende de las circunstancias.

¿Por qué dependería de las circunstancias?, se le preguntó, es sencillo, dijo, “porque tengo familia y tengo un negocio que atender, pero mi pasión por la política también es fundamental para mí, y si me llaman estaré dispuesto a participar”.

¿Porque partido?, “aún no lo sé, todos están ocupados por grupos y ya el tiempo nos rebasó para ser candidato independiente, creo que tendremos que buscar alternativas si es que hay oportunidad y llamado”, repuso.

¿Estás listo para buscar ser candidato?, “Hay que ser claros Luis, los tiempos han cambiado y estaría viéndome improvisado si alzo la mano y luego me dicen que no, tengo que saber cómo estoy en el ánimo de la población, tengo que ser sincero conmigo mismo y saber si tengo oportunidad”, sostuvo.

Para ello, Díaz del Castillo anticipó que en unos días, es decir en noviembre, estaría evaluándose para obtener resultados tangibles que le den la seguridad de participar o no, mientras tanto ¿Usted qué opina? Cuando menos su nombre no es tan común y la ciudadanía ya lo conoce.