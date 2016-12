Efecto Tavo Pérez conquista a morenistas

Luis Manuel Toto Pólito / San Andrés Tuxtla, Ver.—Al perder la confianza en la coordinación estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), encabezada por Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el partido se resquebraja (al menos en San Andrés Tuxtla), y quienes durante en el 2015 y 2016 fueron asiduos izquierdistas, durante la contienda electoral del 2017 se estarán sumando a la candidatura independiente de Octavio Pérez Garay.

María Inés Zarza Carrizosa, ex abanderada de Morena, a la diputación federal por Los Tuxtlas, y responsable de la movilización de votos, aseguró que Ladrón de Guevara ha perdido el rumbo y diluyó el interés más puro de Morena en Veracruz, quedando a deber a los ideales, situándose por el camino incorrecto.

—¿Encuentran en Tavo Pérez el ideal perfecto para seguir trabajando?; se le cuestionó inmediatamente.

“¡Claro que sí!, al aceptar esta situación y caminar con ellos, es porque vamos sin color, vamos con un proyecto de ayudar a la ciudadanía que estamos buscando todos”.

—¿Qué pasará con la gente que la vio en Morena y ahora que va caminar con Tavo Pérez, un ex priista?

“Precisamente por eso es una decisión, ya que se caminó casa por casa y ellos me pedían que si entraban ciertas personas que no voy a decir sus nombres y que pronto se darán cuenta quienes son, es por ello que nos retiramos (…) es una familia muy conocida en San Andrés Tuxtla que viene del PT (anterior partido de Manuel Huerta), del PRD y son chapulines que se acomodan a donde mejor les gusta sin trabajar, se envuelven con la bandera de los partidos y definitivamente son personas que no trabajan”; sostuvo Carrisoza.

Su retiro, dijo, no es por un capricho sino porque el equipo que trabajó con ella, y que valora un cambio verdadero se une a causas mejores.

Segura de sí misma, aseveró que arrastrará un estimado de 8 mil votos tan solo en la cabecera de San Andrés Tuxtla, y que estarían sufragando a favor del aspirante a candidato independiente Octavio Pérez Garay.

“Inés no se vendió, no traicioné (a los morenistas), sigo abierta a ellos, y por lo tanto son dignos de que yo les dé una explicación pero así como lo hice casa por casa, mirándolos de frente porque Inés no se vende y va trabajar por la ciudadanía”: cerró.