El Médico Ramón Villanueva Celaya da consultas gratuitas y regala medicinas con apoyo de MAUTI A.C.

En diversas comunidades de los Tuxtlas.

OCTAVIO PONCE CADENA

SAN ANDRÉS TUXTLA VER.

Desde hace más de 20 años, el doctor Ramón Villanueva Celaya realiza una callada labor de beneficencia en la comunidad de Tilapan municipio de San Andrés Tuxtla Veracruz, atiende los fines de semanas, visitando diversas comunidades, como lo realizo este sábado en la comunidad de Comoapan, donde atendió a pacientes sin cobrar y les da sus medicamentos en forma gratuita.

No cobra un solo centavo por su trabajo ni por las medicinas que entrega, aun éstas sean caras. “Dios me las envía y me da lo que necesito para vivir”, explica.

En su pequeño dispensario “MAUTI A.C.” en la Comunidad de Tilapan, el Dr. Ramón Villanueva Celaya, egresado de la facultad de Medicina de la UV, acepta platicar un poco de su labor y explica que se sostiene sólo de su labor médica.

Es un “ángel de bata blanca” que no busca reflectores, sino sólo seguir ayudando a quienes lo necesitan”. Afirman los pacientes de su consultorio y los pobladores de Comoapan que lo recibieron este fin de semana, con una sonrisa.

“Hubo alguien que vivió hace 2,016 años y ayudaba sin afán de presumir. Yo trato siempre de ser lo más humilde posible”, señala.

Y precisamente del Creador viene su motivación para realizar esta labor, callada, permanente y sin ganar dinero. “El amor es dar sin esperar recibir”.

El doctor Ramón Villanueva Celaya dice que “todos le pedimos: a Dios, al Gobierno, al político, a nuestros vecinos, amigos y familiares. Pero casi nadie quiere dar”.

Añade que, si todos diéramos un poco de lo que Dios nos dio, viviríamos mejor y en concordia.

El Dr. Ramón Villanueva Celaya, también es apoyado en esta altruista labor por su esposa la Dra. Elisa Quino Ixtepan, quien lo apoya dando consultas odontológicas y extracción de dientes y muelas de forma gratuita y es la presidenta de MAUTI A.C.