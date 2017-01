El partido o coalición que postule la Dra. Lynda Olimpia, triunfará

Priistas, panistas, perredistas, morenistas, verde ecologistas etc. y sus respectivas bases de militantes, simpatizantes y seguidores al unísono con ella.

Dra. Lynda Olimpia Yépez Luna

Dennis Villarruel Zamudio

Lerdo de Tejada, Ver.—

Haciendo a un lado los intereses de grupos directivos al interior de sus respectivos partidos, los más representativos en este municipio , priistas, panistas, perredistas, morenistas, verdes ecologistas y demás militancia, simpatizantes y seguidores de otros partidos políticos en oportunidad de contender en el próximo proceso electoral municipal, al unísono hombres, mujeres, jóvenes y demás sectores políticos, sociales y económicos de este lugar proponen firmemente a cualquier instituto político o coalición a la doctora Lynda Olimpia Yépez Luna para que la postulen con toda la fuerza ciudadana a la presidencia municipal de Lerdo de Tejada para presidir el ayuntamiento de esta municipalidad en el próximo periodo constitucional 2018 – 2021.

Prestigiada por sus apellidos y por su muy reconocida, popular y querida familia, así como por su limpia y brillante trayectoria humana, social y profesional y sobre todo por ser una dama genuinamente altruista que siempre ha hecho el bien sin mirar a quien, la doctora Lynda Olimpia significa para el noble y luchador pueblo lerdense la única alternativa u opción realmente idónea para dirigir con éxito el abatimiento del rezago social y la verdadera e inequívoca dirección hacia la tangible propuesta de progreso de su muy querida patria chica, Lerdo de Tejada, ella representa un enorme y contundente triunfo electoral.

Hace 7 años y por convenir así a intereses del entonces presidente del PRI estatal y putativo hijo de Lerdo y de Fidel Herrera Beltrán, el otrora poderoso gobernador de Veracruz, el hoy para desgracia de la ciudadanía del distrito electoral federal XIX con base en San Andrés Tuxtla, Jorge Alejandro Carvallo Delfín, quien aprovechando su cargo directivo priista, el apoyo gubernamental de la entidad con toda la fuerza económica y recursos del Estado, solo así pudo frenar la fuerza popular lerdense que en ese entonces y aún más fuerte hoy impulsa espontáneamente de nueva cuenta con más firmeza y decisión que nunca a la muy apreciada y respetada por su extraordinaria muy buena imagen social, a la doctora Lynda Olimpia Yépez Luna quien era ya la virtual ganadora en ese tiempo.

Hoy en Lerdo de Tejada no quieren saber y mucho menos quieren ser cómplices del sistema político regional que aun pretende seguir encabezando Jorge Alejandro Carvallo Delfín en el cual los habitantes de Lerdo y de los demás municipios del distrito electoral lo repudian y odian por sus mentiras y por el sin fin de promesas incumplidas y máxime en Lerdo de Tejada, municipio del cual se dice oriundo aunque su padre Jorge Carvallo Hernández lo desmiente al decir una y otra vez a los representantes de los medios de comunicación que su hijo, el susodicho legislador federal en realidad nació en Cuatitilan Izcali, estado de México y es por eso que no le interesa y mucho menos siente y quiere a Lerdo de Tejada, que solo lo ha utilizado como trampolín parar lograr posiciones políticas en el Estado y curules tanto en el congreso local como en el Federal, a Lerdo solo lo utiliza para que a través de supuestos despachos contables proveniente de prestanombres lo saqueen económicamente con desorbitantes cantidades de dinero periódicas del pueblo y para acomodar a sus achichincles y no hacer nada por el progreso de esta sociedad. Recientemente en Lerdo, incluso en Saltabarranca anunció públicamente aprovechando los informes de gobiernos municipales y como siempre llevando agua a su molino, obras millonarias, inversiones inéditas en supuestas obras que estos pueblos desde hace mucho tiempo atrás demandan y que gracias a su “gestión” se harán realidad y que se darán los típicos banderazos de inauguración en el próximo mes de abril y entonces surge por inercia la pregunta obligada ¿ y la veda electoral con respecto a las pre campañas y campañas del inmediato proceso electoral municipal no los van a prohibir para evitar que los ayuntamientos priistas en el poder pueden inducir al electorado con él o la candidata que así les convenga? En fin, en Lerdo en este año con tanto hartazgo, decepción política financiera y de obra social, la gente votará por la persona y no por los partidos políticos y mucho menos si la candidata o candidato huele, hiede o apesta a Jorge Carvallo Delfín. ¡Así! De fácil; más claro ni el agua cristalina del pueblo de Lerdo de Tejada: ¡No se hagan falsas conjeturas, la buena es Lynda Olimpia Yépez Luna! Ojalá acepte la oferta de ser propuesta para la presidencia municipal por algún partido político o coalición partidista ¡Por el bien de Lerdo!