El Tri tendrá problemas para clasificar a Rusia: Tota Carbajal

Jueves 29 de septiembre de 2016

Los directivos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) eligieron a Guatemala y Nueva Zelanda como rivales de preparación rumbo al hexagonal final de la Concacaf, porque desean agarrar barco para levantar la moral del Tri rumbo a Rusia 2018.

Antes éramos los reyes de la Concacaf, pero ahora hasta habrá problemas para clasificar. Los únicos peligrosos eran Estados Unidos y Costa Rica, y hoy estamos preocupados por enfrentar también a Honduras y Panamá, consideró el ex entrenador Antonio Tota Carbajal.

El Cinco Copas agregó que los dos rivales elegidos para el equipo de Juan Carlos Osorio no representarán problemas en la cancha, en duelos a realizarse los días 8 y 11 de octubre en Estados Unidos, pero los dirigentes desean que los seleccionados “se recuperen del 7-0 que sufrieron ante Chile y levanten la moral para buscar el ansiado boleto a Rusia.

“Cuando yo era seleccionado un periodista nos puso el mote de ratones verdes, y eso cómo nos daba coraje, porque además siempre calificábamos al Mundial. ¿Cómo se les podría decir a los de hoy con las actuaciones que están teniendo?

“Por ejemplo, el Piojo Herrera le ganó a un equipo de tercera para clasificar a Brasil. Es vergonzoso lo que pasa en nuestro futbol, pero así somos.”

La Tota se refirió también a Carlos Vela y Giovani dos Santos, quienes habían rechazado las convocatorias del Tricolor, pero ahora dicen estar dispuestos a vestir la playera verde.

Sin embargo, indicó: hay que decirles que ahora se vayan al carajo. No es cuestión de estar de contentillo. Es lo que digo, estamos tan mal que se necesita una modificación tremenda.

En entrevista telefónica desde León, donde radica, el ex técnico del Morelia indicó que el cambio radical debe iniciar con quitar la regla 10-8, en la que se incluye en la hoja de la alineación a sólo ocho elementos nacidos en el país y a 10 del extranjero.

Esto ya no es futbol mexicano, es una liga de las Naciones Unidas. Los únicos locales son los de Chivas y algunos de Pumas. Sólo deberían permitir tres foráneos y dos naturalizados por equipo y punto, para que sea obligatorio jugar con seis de aquí, planteó.

Además, dijo que habría que establecer una reglamentación que obligue a los equipos a alinear chamacos de 17 y 18 años para que surja sangre nueva, porque actualmente la mayoría de los jugadores de nuestra liga están ya muy veteranones.

En otro tema que afecta al balompié local, Carbajal mencionó a los promotores, quienes ubican a jugadores y entrenadores de un equipo a otro.

No sé si llamarle mafia de promotores o no, pero algo de eso sucede. Ahí los ves, a técnicos que van de un equipo a otro. Está por ejemplo Tomás Boy, que no ha ganado nada y ahí anda. Ahí está La Volpe, quien ya hasta presume que ganó en su primer partido, expresó entre risas.

Lo que más le preocupa es que ya se demostró que no tenemos capacidad para armar dos selecciones. Cada equipo tiene una plantilla de 25 o 30 jugadores y con la Copa América y la de Oro vimos que no tenemos ni siquiera 50 elementos de primer nivel.