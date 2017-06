El triste espectáculo de la basura

En las calles de nuestra ciudad

ROSA ESTELA BERDON MARTINEZ/

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.—

Algunas veces o podría también decir yo, en repetidas ocasiones caminando por las calles de nuestra paradisíaca ciudad, nos percatamos de que en ciertas avenidas y callejones hermoseados por alcaldesa de administración pasada, (no la pasada), éstos se encuentran “rebosando” de basura y para colmo los callejones aparte, repletas sus paredes de grafitis de tan mal gusto que hacen desmerecer enormemente su belleza, ya que fueron construidos colonialmente no solo para unir algunas calles, sino dándoles un toque de “respiro” y lugar de descanso para el transeúnte, adornados con plantas que ponen un matiz de frescura y verdor para propios y visitantes.

Pues bien como digo al principio, la basura “baila” en el transcurso del día, por esos lugares que en partes, están dentro del primer cuadro de la ciudad, arterias también como Madero, Independencia, Aquiles Serdán, Revolución, Dr. Argudín y Ave. Juárez, Constitución, José María Morelos y Pavón; Belisario Domínguez (enfrente de empresa de servicio de comunicaciones); la calle que baja por la Carmen Serdán que llega hasta el puente que sube a Pueblo Nuevo,¡¡ Uff!!, que por culpa podría decir, tanto de personas inconscientes como de pepenadores, se encuentran en tan deplorables condiciones

Quiero aclarar que el departamento de basura cumple diariamente con su cometido. No pongo en duda su responsabilidad, a quien señalo es precisamente a cierta parte de la población que en forma por demás irresponsable, que casi pasando el camión recolector temprano y habiendo dejado limpio, para que así permaneciera la mayor parte del día, personas insensatas salen a poner su basura, “adornando”, dejando olores nauseabundos y comida para perros y zopilotes que arrastran dichas bolsas y las despedazan hasta la mitad de las calles, para ser “aplastadas” por las llantas de los carros que transitan día y noche y caramba hacen un verdadero y auténtico “chiquero” en diversas partes de la ciudad; y no hablemos del UNICO mercado en toda la ciudad ¡Qué barbaridad! No encuentro palabras para describir, “Lo feo, lo sucio, lo desagradable, lo hediondo y lo peligroso que está (porque con bolsitas de plástico y cáscaras de frutas se han caído muchas personas quedando lesionadas).

En este caso y en el de los grafiteros, hacemos un llamado a las autoridades correspondientes y MUY ESPECIALMENTE, a la Máxima Autoridad del Municipio para que se ponga en marcha un plan, para evitar estos desmanes de personas irrespetuosas e irresponsables; estando de común acuerdo con habitantes de las calles y avenidas que tengan este triste panorama y poner “manos a la obra” colocando cartelones de “Vecinos Vigilantes” que cuenten con el respaldo policíaco, por cualquier contingencia. SALUD.