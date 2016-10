Emite PC recomendaciones por celebración de Todos Santos 2016

Comunicado de SPC

Xalapa, Ver.

La Secretaría de Protección Civil (PC) reiteró las recomendaciones a la población en general para el periodo y fiestas de Todos Santos 2016, las cuales se sugiere aunarlas al Plan Familiar de Protección Civil y llevarlas a cabo de manera cotidiana.

La dependencia solicita que si se coloca algún altar en el interior del hogar, no dejar velas y veladoras encendidas por la noche; retirar papeles, manteles, plásticos y cortinas cercanos al fuego; no dejar que los niños jueguen cerca de las velas y no encenderlas junto a aparatos eléctricos.

Durante el trayecto hacia los cementerios, guardar orden y disciplina al transitar por las calles y avenidas; cruzar las calles respetando los semáforos y de preferencia por los pasos (esquinas) y puentes peatonales, tomando de la mano a los menores de edad y los adultos mayores.

Respetar la vialidad y la velocidad en los estacionamientos y vías anexas a los panteones; tener cuidado y tomar todas las precauciones con los enjambres de abejas, avispas y demás insectos; caminar con precaución y cuidar de los pequeños y personas de la tercera edad, ya que en esos lugares existen a menudo zanjas y hoyos, así como floreros en riesgo de caer.

Asimismo, mantener limpios los cementerios guardando y depositando la basura en el lugar adecuado; si se realiza limpieza alrededor de los sepulcros, colocar los restos de maleza y residuos en los sitios previamente señalados por la autoridad y no encender fuego, ya que existe material combustible y puede generarse un incendio.

Además, se pide no desperdiciar el agua; retirarse a su hogar con luz de día; mantener el orden, cordialidad y respeto entre los conciudadanos, y prestar especial atención y cuidado con los alimentos que se consumen a las afuera de dichos espacios.

La Secretaría de Protección Civil reitera el llamado a la población a continuar trabajando por una cultura de prevención, pues prevenir es vivir.