Emitirá Interpol “Ficha Roja” para captura de Duarte en 190 países

La Procuraduría General de la República solicitará, formalmente, a la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol), que emita una “ficha roja” que permita buscar y capturar al gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa en los 190 países

GOBERNANTES.COM

XALAPA, VER.

En las horas por venir, la Procuraduría General de la República solicitará, formalmente, a la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol), que emita una “ficha roja” que permita buscar y capturar al gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa en los 190 países donde opera. Lo curioso es que Duarte de Ochoa, pese a la licencia solicitada, no pierde el fuero constitucional que lo protege hasta el final de su mandato, esto es, hasta el 30 de Noviembre del año en curso, y para hacer efectiva la orden de arresto es necesario iniciarle un juicio de procedencia que ordene su desafuero e informe al Congreso Local la determinación.

Hasta donde se sabe, la Cámara Federal de Diputados discutirá este miércoles el asunto, ya que Duarte es acusado por presunto peculado y enriquecimiento ilícito, además de lavado de dinero. El propio Gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares dijo recientemente que a pesar de la orden de aprehensión en su contra, “Duarte sigue teniendo fuero, y para ser procesado necesitaría ser desaforado. En el caso de delitos federales, por el Congreso de la Unión, y en el caso de delitos del fuero común por el Congreso del Estado”.

Y es que cuando un Gobernador solicita licencia a su encargo, no pierde la protección otorgada, y si se quiere ejercer acción penal durante su periodo de licencia, la PGR deberá pedir al Congreso Federal local un juicio de procedencia para pedir su desafuero, ya que es acusado por delitos de ambas competencias. El propio presidente de la Comisión de Justicia en el Senado, Fernando Yunes Márquez (hijo del Gobernador electo), expresó que sobre el tema de la orden de arresto existen muchos rumores: “quiero decirles que no está confirmado por ninguna autoridad que exista esta orden de aprehensión (…) De existir, habría también que observar que no obstante que Javier Duarte solicitó licencia definitiva al cargo (definitiva porque la pidió hasta el último día de su mandato) legalmente la Constitución General de la República (…) tiene un procedimiento de juicio de procedencia, para el caso de gobernadores que cometan delitos federales”.

Como fuera, y a 24 horas de que, presuntamente un Juez libró la supuesta orden de aprehensión, las autoridades federales no han podido localizar a Javier Duarte, acusado lavado de dinero y delincuencia organizada. Duarte está prófugo de la justicia pese a que prometió que al pedir licencia no evadiría la acción judicial y por el contrario respondería a las acusaciones en su contra, por un millonario quebranto al erario de Veracruz. De acuerdo al periódico El Financiero, la orden de aprehensión contra Duarte fue concedida por un Juez de Distrito, a petición de la PGR con motivo de los 32 expedientes iniciados, a petición del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por el citado desfalco a las arcas veracruzanas, pero hasta el momento el Gobernador con licencia no enfrenta solicitud de desafuero en el Congreso local ni en el Federal.

La investigación estaría a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR, que ha solicitado diversas órdenes de aprehensión contra funcionarios y exfuncionarios de Veracruz, y que ya ordenó la aprehensión de personas relacionadas con decenas de empresas fantasma que incurrieron en delitos de carácter fiscal, principalmente vinculadas con la falsa venta de insumos al gobierno de Veracruz, y las cuales presentaron informes apócrifos, datos, o avisos a que están obligados con el SAT. Así las cosas…