EN LA OPINIÓN DE.. Por: Gran Kayman

AUNQUE LOS VUELCOS políticos suceden en cualquier Tiempo los hay que tratan por cualquier medio, incluso el más extremo sofocar su loca ambición atribuyéndole una intención puramente aventurera, aunque el lodo se cae solo ciertos políticos trapecistas vienen del mismo chiquero.

RAUL SOSA GONZALES: con guerra sucia y mesianismo que trastocan la credibilidad ciudadana en el colonial municipio Santiagueño la familia real de tres zapotes busca obstruirle el camino hacia la alcaldía municipal a el empecinado chaneque mayor panista Raúl SOSA Gonzales quien desde ayer lanzo su espada emprenda y va por ella lo que tiene molestó a la chica del pelo suelto y perredista Jazmín de los Ángeles Copete quien busca que uno de sus vástagos Y Duque de la realeza sea el ganon.

ROBERTO VIRGEN RIVEROLL es parte importante de una nueva opción política con vasta experiencia en la función pública de donde ha generado condiciones propicias para una mejor gobernabilidad municipal siempre de contacto ciudadano TIENE el arrojo y la disciplina de un samurái Y busca difundir su decisión y pensamiento político, aprovechando que hoy se dan las circunstancias cimenta en firme su aspiración por la alcaldía municipal de su natal municipio sanandrescano, se rumora que Virgen Riveroll iría por en PÁNAL.

SILVANO TORRES XOLIO es como un rio político cada instante mueve el agua y afirma regresar políticamente más vigoroso que nunca, Como un gran bumerang consolida su prestigio y deseos de servir a gente pobre y marginada de San Andrés Tuxtla “le vamos a dar una sacudida fuerte a todo el municipio de San Andrés, mi prioridad es la gente más amolada de las comunidades, barrios y colonias donde existe un desarrollo TAN desigual mis propósitos emparejar: el desarrollo social, espero y aspiro con el partido verde ecologista y gran cantidad de simpatizantes qué creen en mi proyecto, lograr la presidencia municipal” unos dicen lo que desean esperando ver si el pueblo piensa ir de la mano con SILVANO.

HERIBERTO VILLARRREAL BENITEZ político visionario QUE utilizando una estrategia distinta a los demás a tratado por algunos años sacar a su mágico pueblo de la pobreza, desigualdad, mediocridad sus acciones son la de promover apoyos y realizar todo tipo de gestiones a través de SENCA, S.A. que nace como un modelo de innovación social y cuyo objetivo fundamental se basa en apoyar a los más vulnerables del mágico municipio catemaqueño, y como todo catemaqueño bien intencionado Villarreal Benítez aspira a la alcaldía municipal y cuenta con numeroso grupo de simpatizantes en el medio rural, barrios, colonias u zona urbana de su municipio mágico.

HOMERO RAMIREZ OCAMPO cree con firmeza en la certeza de sus proyectos políticos, HOY en las filas del PRD tiene mejores opciones de buscar el camino a la alcaldía del mágico pueblo, lo que en PRI se le obstruía.

JULIA HERNANDEZ ORTIZ, cuando la perfección es un ideal se vuelve una tortura, no así el crecimiento político como un proceso durante el cual las habilidades se desarrollan con capacidad en forma gradual sin imposibles, la mujer capaz tiene normas excepcionalmente elevadas, ser flexibles es virtud de una mujer inteligente como Hernández Ortiz que Juntos hacemos Catemaco a lado de entusiastas profesionistas se da a la tarea de impulsar y mantener lo que concuerde con sus enseñanzas y valores. Jóvenes con arraigo honrado en su mágica tierra y con respeto ganado por sus acciones y atributos.

MARIA LUISA DOMINGUEZ BUCIO el valor de una persona no está en el SER, sino en el hacer, por ende sin descanso no permiten que su actividad disminuya cuando de otorgar apoyos se trata, su lógica es dar resultados estableciendo metas responsables sin limitaciones, Si bien no cuenta con una dilatada carrera política tampoco es una mujer frágil políticamente DOMINGUEZ BUCIO es de probada consistencia intelectual en la función pública y desde ayer se promueve POR la alcaldía municipal de CATEMACO.