En la opinión: Gran Kayman. Por: el Gran Kaymán

Catemaco y el caos

gran kayman

EL OLEAJE ENCRESPADO, levantado por los negros acontecimientos recientemente sucedidos en la cuidad de Catemaco trata de llevarse entre la corriente LA VERDAD de la acción monstruosa que el pueblo supone fue maquinada maquiavélicamente por un cerebro diabólico cuyos afanes mezquinos es consolidar su ambición de ostentar el poder municipal como feudo permanente lo que a CATEMACO por algunos años no le ha permitido ni le ha dado la oportunidad a través de una apertura sana de perfeccionar su democracia. , LA AMBICION le impidió ver a quien urde la política municipal medirle el agua a los topotes todo se le salió de control porque sin respeto alguno a su pueblo, esa horda de vándalos destruye, incendia documentación valiosa MUY valiosa que daba identidad y seguridad jurídica a los catemaqueños, a esa tribu de serviles poco les importo, ya en el interior del inmueble municipal hacían lo que querían con una tranquilidad pasmosa, sin apuros ni preocupación destruían todo a su paso con corte de cirujano, traían consigna de avasallar, borrar evidencias ¿ese fue el pacto convenenciero? no lo sabemos SI ASI FUE que mente tan ruin Mandaría destruir todo y dañar lo que para los catemaqueños representa un ICONO, un símbolo, su patrimonio cultural, su casa grande, el palacio municipal, Desde hace algunos años en CATEMACO por malos gobiernos municipales reina la ingobernabilidad y la inseguridad NADIE puede vivir con las puertas abiertas mientras las calles estén dominadas por bandoleros, gente de bien vive en permanente estado de expectación, herida en su dignidad, castigada su soberanía con actos vandálicos por parte de quienes antes se decían Mesías y que luego ostentando el Poder municipal les traicionan y olvidan, los catemaqueños gente con principios eso no lo perdonan y no van permanecer callada ante tal infamia contra este nuevo atentado a su dignidad YA basta, Catemaco ha servido lo mismo al oportunista político que al farsante ha sido desembocadura de complejos y frustraciones ha servido a toda esa lacra de políticos corruptos, EXCEPTO: A Catemaco y a su noble gente ALGUIEN dijo que los pueblos tienen los gobiernos que eligen pero ¿Qué pasa cuando la madre tierra que los trajo al mundo es la misma? Señores eso es no tener Ma,…s. respeto por lo sagrado,…Después del niño ahogado vinieron hipócritamente a tapar el pozo-daño PARA el gobernador interino Flavino Ríos Alvarado y el procurador de justicia en el Estado ESO si bien custodiados POR la guardia civil, dejando los dias de los hechos huérfana la seguridad de los catemaqueños, y en plan de disculpa les fue muy cómodo fue decir a los medios NO al PUEBLO catemaqueño “se hará justicia” lo que al pueblo le sonó a burla YA QUE escasamente tienen 12 días para ostentar el poder y al respeto poco o nada harán, si no al tiempo., OJALA el nuevo gobernador MIGUEL Ángel Yunes Linares cumpla su promesa de meter a la cárcel a tanto político pillo en funciones municipales que coludidos con depredadores sociales como Wilfrido Reyes Martínez impunemente pisotean la tranquilidad y dignidad de pacíficos y honestos ciudadanos EL PUEBLO SE LO va AGRADECER, ante tal vandalismo algunos cínicamente se vistieron de mártir, YA se avizoran las elecciones municipales refugiados en su tronera y dejando al pueblo a su suerte, gozaban el denigrante espectáculo por “face”, aquellos y aquellas que intentan con loco y ambicioso afán alcanzar el poder municipal se le disfrazan a los catemaqueños Mesías.