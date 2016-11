En la SEV, corrupción y nepotismo generaron bajo nivel educativo, refieren diputados

Xóchitl Adela Osorio dijo que la PGR detectó 6 empresas fantasmas en la SEV y que la investigación sigue en curso.

Diputados de diversas fuerzas políticas reprochan a la funcionaria incumplimiento de pago de becas, a docentes, desvíos de recursos, lo que resulta en presunto daño patrimonial.

COMUNICADO DE LEGISVER

XALAPA, VER.

Los diputados de la LXIV Legislatura del Estado señalaron a la titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Xóchitl Adela Osorio Martínez que en esta dependencia son evidentes los actos de corrupción, nepotismo, incumplimiento de pago a docentes derivado de desvíos de recursos y opacidad, lo que ha generado un bajo nivel en los índices de educación en la entidad.

Ante la Comisión Permanente de Educación y Cultura de la LXIV Legislatura de Veracruz, integrada por los diputados José Roberto Arenas Martínez, Camerino Basilio Picazo Pérez y Gregorio Murillo Uscanga, presidente, secretario y vocal, respectivamente, compareció este 26 de noviembre la titular de la SEV, Xóchitl Adela Osorio Martínez, como parte de la glosa del VI Informe de Gobierno.

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Gregorio Murillo Uscanga, le recordó a la funcionaria que está bajo juramento y en caso de conducirse con falsedad se hará acreedora a sanciones administrativas y penales según lo marca la ley; inmediatamente después le recriminó la falta de fiscalización del programa escuelas al cien y puntualizó que en el inciso B correspondiente a la observación FP/016/2015/019 ADM, se señala que en el ejercicio 2015 se dieron de baja inmuebles por la cantidad de 219 millones 847 mil 521 pesos, de los cuales no se cuenta con evidencia documental, preguntó cuál es la causa por la que no pudo solventar dicha observación.

La titular de la SEV contestó que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) es la encargada de hacer los pagos y movimientos administrativos, “no es que se niegue la información a veces no depende de nosotros”, añadió.

Por parte de MORENA, la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro expuso que en esta semana han tenido un desfile de cínicos; preguntó por el adeudo de becas PRONABE y del presunto daño patrimonial de 7 millones de pesos (mdp) señalado en la dirección de Espacios Educativos, solo en el 2014 se presentó un presunto daño patrimonial de más de 5 mil millones de pesos en fondos federales, también cuestionó si es normal que un ex secretario y un ex tesorero sean los apoderados legales de las cuentas de la dependencia.

Es escandaloso que el Instituto de Espacios Educativos sea mayor al desfalco de la Secretaría, la lista de educación superior que obtuvo el REVOE.

La funcionaria estatal atendiendo las preguntas marcó que en el tema de las becas de los jóvenes de educación superior no se han podido sacar la convocatoria, dijo que la Sefiplan tiene una deuda de más 175 mdp, por tal motivo hay un atraso en ese rubro. En el caso de Espacios Educativos, ya hay cinco denuncias en la Procuraduría Fiscal, dos se solventaron, 1 se aclaró la evidencia en pagos con evidencia fotográfica, la cita para comprobar estos casos esos es el 12 diciembre. Posteriormente pidió disculpas por no saber la información puntual ante quienes están o no en la nómina de la SEV.

Por el grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la legisladora Luisa Ángela Soto Maldonado recriminó sobre el tema de Espacios Educativos la cual tiene obras suspendidas o abandonadas, no se han realizado obras provenientes del recurso autorizado del FONDEN. Osorio Martínez, insistió que Sefiplan no ha pagado a los constructores por tal motivo dejan abandonadas las obras, expuso.

Por su respuesta tan escueta el diputado le solicitó atentamente una explicación técnica de las obras, justificación de los presupuestos y qué empresas fueron las que participaron en la realización de las construcciones lo cual le hará llegar en el término máximo de 48 horas.

Al abordar el tema de la reforma educativa, Rodrigo García Escalante, representante del grupo legislativo “Juntos por Veracruz”, manifestó que muchos docentes del Distrito 1 se quejan que las notificaciones no llegan a tiempo y no hay criterios uniformes para las evaluaciones. Señaló que el oficial mayor de esa dependencia no atiende ni llamadas telefónicas.

La secretaria contestó que los exámenes para los docentes, no violan los derechos de los profesores a lo que agregó que las preocupaciones de los maestros son legítimas.

El legislador Manuel Francisco Martínez Martínez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), comentó que hay irregularidades en el Instituto Tecnológico de Chicontepec, donde hay un presunto desfalco, ante lo cual le solicitó a la titular de la SEV una auditoría a este tecnológico. La secretaria comentó que pasará la petición a la Contraloría Interna de la institución con el fin de dar respuesta en tiempo y forma.

En la segunda fase de preguntas y respuestas, la diputada Teresita Zucculotto Feito, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género pidió le explicara por qué no se ha creado el Instituto Veracruzano para el Desarrollo Profesional y la Evaluación Educativa (IVDPEE), además solicitó le fuesen proporcionadas las estadísticas en inclusión educativa, cuántas, en qué planteles y dónde están ubicadas las Unidades de Servicios de Educación Regular (USAER).

Xóchitl Adela Osorio reveló que no hay las condiciones económicas para la creación del Instituto, se presentó el proyecto pero sigue sin haber las condiciones financieras.

Al referir que no estuvo satisfecha con la respuesta, la diputada Teresita Zuccolotto pidió le sea remitida la información por escrito en el plazo máximo de 48 horas. “da tristeza que esta Secretaría con una labor tan noble, dé resultados de corrupción y nepotismo, además que fue la caja chica del gobernador Javier Duarte de Ochoa” agregó.

Del Partido MORENA el legislador Zenyazen Roberto Escobar García, demandó sean aclaradas las observaciones que realizó la Secretaria de Educación Pública (SEP) sobre el destino de un monto de 8 mil 146 millones 536 mil 532 pesos, o del pago de servicios personales; señaló que en 2015 se realizaron retiros millonarios en efectivo de Banco Santander de la cuenta 6005504241778, y dicho dinero se trasladaba en camionetas de resguardo de valores a una bodega ubicada en la calle Virginia Aguilar número 41 de la colonia Rafael Lucio; además cuántas remesas de dinero retiraron de las cuentas 65504241778 y 65504016632 y cuáles fueron los montos referidos. Sobre este tema la secretaria no respondió, “hay una situaciones que no contestaré”, refutó.

En el tema de los “aviadores” que fue varias veces mencionado, la diputada Regina Vázquez Saut, del Partido revolucionario Institucional (PRI) insistió en aclarar cómo van las investigaciones sobre esos 2 mil 173 personas que cobraban en la SEV pero que no se presentaban a laborar.

Una vez más la funcionaria mencionó que ya están en la Fiscalía General del Estado la documentación requerida, se entregó a la fiscalía más de 16 mil fojas con los expedientes de la información de los supuestos trabajadores “aviadores”.

En la tercera ronda de preguntas la diputada Daniela Guadalupe Griego Ceballos, de MORENA, puntualizó que no hay un ejercicio real de rendición de cuentas, le solicito explicará si sabe de la existencia de empresas fantasmas de ex funcionarios; así mismo si hay investigaciones ministeriales contra Adolfo Mota Hernández y Edgar Espinoso Carrera, ex funcionarios públicos de la SEV. Remarcó que los desvíos que se hicieron dentro de la dependencia, refleja el rezago educativo que hay en el estado y cuáles serán los pendientes que les dejan al la próxima administración.

Osorio Martínez contestó que se encontraron seis empresas fantasmas y todo el listado fue entregado a Procuraduría General de la República, detalló que les encontró un monto de más de 324 mdp. Con el tema de los ex funcionarios omitió dar comentarios.

En su participación la legisladora Cinthya Amaranta Lobato Calderón, del PAN, puntualizó los casos de corrupción dentro de la dependencia educativa, desde solicitar depósitos de dinero, la falta de pagos de becas a deportistas por más de 12 millones de pesos, quienes llevan más de 5 meses sin pagarles, opacidad en los manejos de los recursos, sub ejercicios en las escuelas normales por el orden de 6 mil 300 millones de pesos, “aviadores”, adeudos a hoteleros, tráfico de influencias y nepotismo dentro de la SEV.

Del PAN, la diputada María Josefina Gamboa Torales demostró que lo mencionado por Osorio Martínez en la comparecencia no va acorde a lo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revela en sus parámetros de calidad educativa Veracruz es quinto lugar en atraso educativo con 41 por ciento en el rezago.

La titular de la dependencia defendió su postura al decir que no coinciden resultados del INEGI con los de su exposición porque utilizan metodologías diferentes.

Por su parte el diputado Juan Nicolás Callejas Roldán, del PRI, preguntó que si por las constantes manifestaciones y la toma de instalaciones de la SEV hay trámites pendientes en la secretaría, que hace para dar solución a los maestros por esta problemática. La secretaria reconoció que las tomas de las instalaciones por parte de algunos maestros si han retardado trámites que afectan a los agremiados al magisterio.