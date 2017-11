En Los Llanos del Sotavento y Los Tuxtlas… “Urge integración y desarrollo de regiones productivas”: Tavo “Mazoco”

Francisco Javier Malaga Baxin | Veracruz Ver.-

Regiones como Los Llanos del Sotavento y Los Tuxtlas son de las más productivas a nivel estatal y nacional en cuanto a temas agropecuarios se refiere sin embargo esto de nada sirve si no se ha logrado una vinculación entre las mismas y no se da el seguimiento adecuado a los proyectos productivos, situaciones que no permiten la llegada de más empresas, que encarece los costos de producción y traslado o que reducen el valor agregado de los productos manifestó en entrevista el productor piñero y líder agrícola Gustavo Alfonso Torres, más conocido como “Tavo Mazoco”.

“Es un orgullo ser del municipio de Isla y de mi comunidad de origen Mazoco, donde con mucha preocupación veo que municipios de la región y las regiones aledañas pues están detenidos en cuanto a la actividad agropecuaria que para nosotros siempre ha sido de toda la vida, la piña, la ganadería, el maíz, y que tenemos un potencial muy importante que poder explotar, pero que sin duda no se han logrado esa vinculación, esa gestión que se debe llevar a cabo tanto en municipios como organizaciones y en los productores”, afirmó en entrevista citado líder.

Uno de los aspectos más importantes que se debe resaltar en los productores de la zona es la capacitación, según palabras del propio entrevistado, ya que dijo ello permitiría dar un mayor y mejor seguimiento a los programas, las gestiones y los apoyos que se logren en los distintos niveles de gobierno.

“El gran éxito de todo eso es la capacitación, el seguimiento de esos proyectos y que en eso estoy muy enfocado en mi municipio, apoyando a muchos productores, a muchas señoras para que logren también recibir gran parte de estos apoyos y proyectos y que vienen a ayudar a esa economía que ellos necesitan, encabezo también la gestión en una Asociación Civil que tenemos en el municipio de Isla y no paro, tanto en el municipio de Veracruz y en la región de nosotros”, afirmó.

El Oriundo de ciudad Isla, específicamente de la localidad “Mazoco” por la cual viene su mote, aseguró que la cohesión e interacción entre regiones es indispensable para su correcto florecimiento, sin embargo con carreteras tan malas como la que comunica a Santiago y Ciudad Isla o algunas otras de la zona, no se logra este objetivo, ya que mediante ellas se unen las zonas cañera con la Cuenca y Los Tuxtlas con los llanos, por lo tanto aseguró mejorarlas es de vital importancia entre muchos otros aspectos.

“He estado poniéndome a la disposición ya de algunos Alcaldes electos, por el tema de gestiones y en lo que podamos ayudar, y precisamente en esto creo que el valor agregado en cuanto a los productos del campo está en la demanda, nosotros no tenemos mayor demanda por el tema carretero, los accesos están en muy malas condiciones las carreteras están en muy mal estado, entonces eso no permite que muchos compradores lleguen a nuestros municipios y podamos tener una mejor oferta para la venta de nuestros productos y creo que tenemos que ver todo, es un proyecto integral, tanto vías de comunicación, tanto proyectos que realmente desarrollen la economía integral de las familias, porque no tan solo es producir, también es vender, necesitamos transformar nuestros productos, tenemos que buscar esa cadena productiva que nos ayude a encontrar mejores precios, mayor mercado y que podamos reflejarlo en los bolsillos de cada uno de nuestros productores”, concluyó.

El entrevistado funge actualmente como Director de Fomento Agropecuario, medio ambiente y desarrollo sustentable en el Municipio de Veracruz en donde ha realizado un excelente trabajo los últimos años, sin embargo aseguró se ha mantenido al pendiente pero sobre todo gestionando también para su región y su municipio aun sin tener un cargo público, ya que aseguró la región tiene la capacidad para muchas más cosas con apoyo y la buena voluntad de las autoridades.