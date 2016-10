En Los Tuxtla entregan reconocimientos a las encargadas de las estancias infantiles adheridas a SEDESOL

Gracias a las gestiones e intervención del Subcoordinador, Licenciado Cesar Díaz Chigo, visito la región de los Tuxtla la Licenciada Vanessa del Carmen Castro Arano, Coordinadora de SEDESOL Federal del Programa de Estancias Infantiles para madres trabajadoras, Delegación Veracruz.

Por: Francisco Javier Malaga Baxin.

SAN ANDRES TUXTLA, VER. – El pasado fin de semana en el salón de eventos del restaurant Grillys se dieron cita aproximadamente 17 encargadas de estancias infantiles de la región de Los Tuxtlas, quienes gustosamente le dieron una cordial bienvenida a la Licenciada Vanessa del Carmen Castro Arano, Coordinadora de SEDESO Federal del programa de Estancias Infantiles para madres trabajadoras y padres solos delegación Veracruz.

Cabe destacar que en esta visita que realizo la funcionaria federal, fue gracias a la intervención y solitud del Subcoordinador de estancia infantiles de la región de Los Tuxtlas Licenciado Cesar Díaz Chigo, quien junto con la Coordinadora de SEDESOL Federal hicieron entrega de reconocimientos por el trabajo y ardua labor que realizan las encargadas de las Estancias de la zona de los Tuxtlas.

En entrevista con la Licenciada Vanessa del Carmen Castro Arano manifestó “El día de hoy nos reunimos con las responsables de las estancias infantiles de esta zona Los Tuxtla por instrucciones de la maestra Anilú Ingram Vallines, Delegada de SEDESOL en Veracruz, la intención de esta visita es acercar las relaciones y mejorar las vías de comunicación entre nosotros, así como para conocer las situaciones que se estén dando en la estancias, es por ello que nos hemos reunido con las responsables de Catemaco, San Andrés, Santiago y Saltabarranca, a quienes escuchamos muy de cerca sus opiniones y punto de vista, ya que de acuerdo al comentarios de las responsable es la primera vez que se lleva a cabo una reunión como esta con ellas, y por indicaciones de la delegada le hacemos entrega de un reconocimiento al trabajo que ella realiza al frente de las estancias de cuidado y de atención infantil ya que dentro de esta región tenemos alrededor de 17 estancias, mismas que brindan servicios a los niños de mayor necesidad, este programa están enfocado con el objetivo de apoyar justamente a madres, padres trabajadores que este una situación de estudios, búsqueda de trabajo o que se encuentren laborando y no tengan con quien dejar a sus hijos, mismo que son recibidos en la estancias a la edad de 1 a 3 años once meses y de 1 a 5 años once meses son atendidos y recibidos los niños con capacidades diferentes, los horarios en que se reciben y atienden a los peques es de 8 de la mañana a 16 horas y durante todo este tiempo los infantes reciben actividades bien enfocadas de acuerdo a un modelo de atención integral, así como tres alimentos, su tiempo de descanso y sueño, de igual manera se les brinda un momento de cantos, juegos y actividades lúdicas, es por ello que dentro del estado tenemos 568 estancias en todo el estado de Veracruz”

Para finalizar, las encargadas de las estancias infantiles “Los Peques” y “Rafael Carrión Álvarez”, Licenciada Norma Ortega Morales y Ariana Martínez Acua manifestaron el agradecimiento al Licenciado Cesar Díaz Chigo, así como a la Licenciada Vanessa del Carmen Castro Arano, quien acudió en representación de la maestra Anilú Ingram Vallines, a quienes le manifestaron que no abandonen las estancias de los Tuxtlas, mismas que son “Mundo Feliz”, “María Montessori”, “Mundo Mágico”, “Baby Home”, “Mundo Disney”, en San Andrés Tuxtla, “Arcoíris de los peques en Santiago Tuxtla”, “Izcalli” en la congregación de Tilapan, “Brujitos” en la congregación de Sihuapan, “Lic. Rafael Carrión Álvarez” en la comunidad de Comoapan y la estancia “Winnie Pooh” en el municipio de Catemaco.