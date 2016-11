En Santiago Tuxtla se promueve la equidad de género y la no violencia hacia las mujeres

 En la sala de cabildos del palacio municipal se llevó a cabo la conformación del comité interinstitucional contra la violencia

En el marco del día internacional de la no violencia hacia las mujeres y niñas, en Santiago Tuxtla se realizaron diversas actividades promovidas por la Alcaldesa Claudia Acompa Islas, en coordinación con el instituto municipal de la mujer y la jurisdicción Sanitaria Número 10 con base en San Andrés Tuxtla.

Primero muy temprano en la sala de cabildos del palacio municipal se llevó a cabo la conformación del comité interinstitucional contra la violencia, donde participaron autoridades locales, policía municipal y miembros del sector salud; de igual manera, posteriormente se llevó a cabo una plática y conferencia con un grupo de féminas del municipio en el mismo lugar, donde participó el Director de Gobernación Municipal Marcos Flores Aguilar, así como la Directora del Instituto Municipal de la Mujer y miembros de la policía municipal; finalmente se realizó una magna concentración de mujeres en las instalaciones del recinto ferial, donde se llevó a cabo otra platica y conferencia con miembros de la jurisdicción sanitaria.

“Este tipo de eventos son muy importantes porque se promueve una vida igualitaria para las mujeres, sobre todo se busca hacer conciencia en eliminar tabúes que hacen ver a la violencia de género como algo normal o que simplemente pasa, es por ello que se dan este tipo de pláticas para hacer conciencia tanto en mujeres como en hombres, de que si viven una situación de violencia de genero denuncien… Estamos muy agradecidos con la Presidenta Municipal Claudia Acompa ya que siempre nos ha brindado los espacios y atenciones necesarias para llevar a cabo estos eventos, sin su valioso apoyo no sería posible yeso es muestra de que está interesada en promover una mejor calidad de vida para las féminas del municipio”; manifestó la representante de la Jurisdicción Sanitaria número 10.

Durante esta importante jornada contra la violencia de género en el marco del día mundial de la no violencia contra las mujeres, participaron los doctores Juan José Sánchez Valadez, Director del Hospital Civil Teodoro A. Diez; Silvia Rivas Alegría, encargada del Centro de Salud Urbano de Santiago Tuxtla; el Licenciado Leopoldo Vichi Chagala, Director de Derechos Humanos; Personal del Instituto Municipal de la Mujer, DIF Municipal y Gobernación, por parte del H. Ayuntamiento, así como policía municipal.