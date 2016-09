Encuentran cabezas de los 5 ejecutados

NORESTE

LAS CHOAPAS, VER.

Autoridades policíacas mantuvieron acordonada un área sobre la carretera El Paralelo-Las Choapas, a la altura de la bomba de Pemex, donde trabajadores de la dependencia encontraron restos humanos.

Tras el hallazgo a la orilla de la carretera entre el monte, se confirmó que se trataba de cinco cabezas, las cuales pertenecían a las personas ejecutadas en Las Choapas hace algunos días.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal, SEDENA y Periciales, quienes realizaron el levantamiento correspondiente. Cabe mencionar, que causó admiración entre el equipo de peritos, ya que las cabezas no presentaban avanzado estado de descomposición, al parecer las mantuvieron refrigeradas.

Tras el ordenamiento por parte de la Fiscalía, fueron recogidos los restos y trasladados al SEMEFO en Las Choapas, donde posteriormente fueron reconocidos por sus familiares; así es como se confirmó que se trataba de los cuerpos encontrados hace unos días en otro lugar de dicho municipio.

Las cabezas pertenecen a dos menores de edad, una mujer y dos hombres que fueron abandonados con un mensaje del crimen organizado.

1.- Miguel J. C. M., de 17 años de edad.

2.- Jesús L. G., de 22 años de edad.

3.- María C. G.P., de 41 años de edad.

4.- Concepción I.G., de 31 años de edad.

5.- Rubén F.O., de 17 años de edad.

