Encuentran semienterrado cadáver de jovencita

Jorge L. Zapot / Soteapan, Ver. – El cadáver de una persona del sexo femenino, fue hallado semienterrado la tarde de ayer, en un predio ubicado en el ejido San Fernando del municipio de Soteapan.

Pobladores de la zona, fueron quienes informaron a las autoridades policiacas, sobre dicho hallazgo, trasladándose al sitio efectivos de la Policia Estatal y Municipal, quienes corroboraron la versión.

Se dijo que el cuerpo de entre 15 y 20 años de edad, se encontraba en proceso de descomposición, mismo que se dejaba ver entre la tierra removida y hojas de árboles del lugar.

Detectives de la Policía Ministerial, se trasladaron al sitio y realizaron la exhumación del cadáver, mismo que fue trasladado al SEMEFO, para realizar la necrocirugía de ley y determinar las causas de su muerte, quedando depositado en calidad de no identificado.

Tenía 12 años la menor hallada semienterrada en Soteapan, llevaba 2 dias desaparecida

No fue sino hasta horas después que se dio a conocer que se trató de una menor de 12 años de edad, la persona que fue hallada semienterrada, la tarde de este martes, en la localidad de San Fernando perteneciente al municipio de San Pedro Soteapan.

Fueron los progenitores de la menor, quienes realizaron la identificación del cuerpo, quien en vida respondió al nombre de Mari Luz R.G., de 12 años de edad, quien tenía su domicilio en calle San Pedro Soteapan de la misma localidad.

Los padres indicaron que la menor salió de su domicilio el pasado domingo, con dirección a la papelería de la localidad y ya no regresó.

Fue hasta este día que, les avisaron que habían encontrado el cuerpo de una persona joven en el cafetal y al trasladarse se percataron que se trataba de ella.