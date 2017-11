Entregan apoyos alimentarios en Santiago Tuxtla

Este viernes Andrea Yunes junto al alcalde de Ángel R. Cabada; Santiago Avendaño Barrios, y Josabet Cadena González visitaron las colonias y barrios de Santiago Tuxtla

Luis Manuel Toto Pólito | Santiago Tuxtla, Ver.—

Por indicaciones del senador Héctor Yunes Landa, su hija Andrea Yunes Yunes con el apoyo del alcalde de Ángel R. Cabada; Santiago Avendaño Barrios, y la coordinación del ex alcalde de Santiago Tuxtla Josabet Cadena González, realizaron la entrega de paquetes alimentarios a familias que padecieron por la inundación del 12 de octubre en el margen del Río Tepango.

Se apoyó a todas las familias afectadas de la rivera del rio de los barrios: El Pilar, El Dagamal, Colonia Axochio, parte del Barrio San Diego, calles Los Libres y 16 de septiembre.

Un promedio de quinientas familias fueron beneficiadas con este recurso, que sirve para resarcir la escases que enfrentan cientos de personas aún damnificadas.

Frente a los afectados, la hija del senador agradeció el respaldo del alcalde de Ángel R. Cabada Santiago Avendaño Barrios, ya que incluso su municipio fue inundado, no obstante, la coordinación del ex alcalde de Santiago Tuxtla; Josabet Cadena afianza el compromiso que los sectores tienen con los tuxtecos.

“Mi padre no pudo venir, pero les manda un mensaje de solidaridad y de respeto, están trabajando en la fase de gestión de recursos, pero no podía dejarlos sin atención de este tipo y que es la más primordial: la de la alimentación, no son temas políticos, no hay nada de eso, esto ha sido comprado con su dinero y hoy lo venimos a entregar”, refirió.

Andrea Yunes Yunes se mostró satisfecha por esta loable labor que no solo ha realizado su padre, también reconoció a todos los tuxtlecos, quienes se han unido frente a la desgracia de los santiagueños e invitó a continuar ya que la ayuda humanitaria ha ido disminuyendo.